Sportpálya épül Solymáron, 200 milliót ad a kormány + videó

Solymáron megépülhet az új sportpálya, a kormány 200 millió forintot biztosít a beruházásra – jelentette be Menczer Tamás. A képviselő emlékeztetett: a solymáriak 1400 aláírással támogatták a kezdeményezést.

2025. 11. 05. 17:21
Menczer Tamás országgyűlési képviselő jó hírt osztott meg a közösségi oldalán , miután Orbán Viktor miniszterelnökkel egyeztetett a solymári fejlesztésről. A politikus hangsúlyozta: a támogatásról már döntés született, az összeg rendelkezésre áll.

Menczer Tamás videójában felidézte, hogy a solymáriak 1400 aláírással támogatták a kezdeményezést, és ezt a kérést személyesen vitte a miniszterelnökhöz. Mint írta, Orbán Viktor megértette és támogatta a fejlesztési szándékot.

A képviselő szerint Solymáron jelenleg nincs a gyerekeknek sportolási lehetőségük, az eddigi helyszín megszűnt, újat pedig még nem sikerült kialakítani.

Solymáron az a helyzet, hogy nincs a gyerekeknek sportolási lehetőségük… és itt 1400 solymári választópolgár, föltehetően 1400 szülő, nagyszülő fejezte ki abbeli szándékát, hogy ezen változtatni kellene igen gyorsan

– jelezte Menczer Tamás. Orbán Viktor biztosította a képviselőt, hogy a kormány 200 millió forintot ad a fejlesztésre.

