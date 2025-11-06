Menczer TamásadatbotrányMagyar Péter

Magyar Péternek csak az arcát kell figyelni ezen az új felvételen, amit Menczer Tamás osztott meg róla

„Hoppá! A balliberális sajtó is rákényszerült a kényes kérdések feltevésére” – mutatott rá Menczer Tamás, aki szerint Magyar Péter reakciója felér egy beismeréssel a Tisza Párt körüli adatszivárgási ügyben. Erről egy videót is közzétett a Fidesz kommunikációs igazgatója.

Magyar Nemzet
2025. 11. 06. 17:03
Magyar Péter Forrás: Menczer Tamás Facebook oldala
Egyre feszültebb a hangulat a baloldalon a Tisza Pártot érintő súlyos adatbotrány miatt. Ahogy arról lapunk is többször beszámolt, a Tisza Párt applikációjából (Tisza Világ) kiszivárgott adatok ügye komoly gyanút vet Magyar Péterre és környezetére. 

Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója legújabb Facebook-videójában ismét keményen nekiment Magyar Péternek, de ezúttal nem közvetlenül tette, hanem egy „balliberális újságírót” hozott fel példának.

Hoppá! Egy balliberális újságíró feltette az általam javasolt kérdéseket Magyar Péternek a Tisza adatbotrányáról! Ezúton is köszönöm!

– írta Menczer a bejegyzésében. A kommunikációs igazgató szerint a videóban látható válaszok, illetve legfőképpen Magyar Péter reakciója mindent elárul. A politikus jelezte, hogy mindenképpen érdemes megnézni a 3,5 perces felvételt:

Figyeld az arcát, felér egy beismeréssel.



A Fidesz politikusának állítása szerint a baloldali sajtó munkatársa is azokat a sarkalatos pontokat firtatta, amelyeket Menczer Tamás korábban nyilvánosan megfogalmazott. A kérdések középpontjában a Tisza-applikáció körüli adatszivárgás és az arra adott vagy éppen elmaradt magyarázatok állnak.

Menczer rámutatott, 

a videóban ettől függetlenül tetten érhető, hogy „Magyar Péter hazudik, mint általában.”

Mint köztudott, néhány napja kétszázezer nevet és megannyi adatot tartalmazó lista került nyilvánosságra a tiszás mobilhasználókról. Az esetet a rendőrség és a szolgálatok is vizsgálják.


Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

