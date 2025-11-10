nyugdíjaknyugdíjasidősek

Novemberben duplán jól járnak a nyugdíjasok

Idén novemberben is kifizeti a kormány az éves nyugdíj-kiegészítést, így az idősek átlagosan közel 51 ezer forinttal több pénzt kapnak kézhez – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra. A Fidesz fővárosi frakcióvezetője hozzátette: Közben a 30 ezer forint értékű élelmiszer-utalványok postázása is befejeződött, több millió magyar nyugdíjasnak nyújtva újabb támogatást.

Magyar Nemzet
2025. 11. 10. 14:42
Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Érkezik a megemelt nyugdíj, „mert megbecsüljük azokat, akik felépítették ezt az országot!”– hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra. A Fidesz fővárosi frakcióvezetője emlékeztetett: a kormány idén novemberben is kifizeti az éves nyugdíj-kiegészítést, így az idősek átlagosan közel 51 ezer forinttal több pénzt kapnak kézhez.

A korrekció visszamenőleg mind a 11 hónapra jár, hogy senkit se érjen hátrány. Közben a 30 ezer forint értékű élelmiszer-utalványok postázása is befejeződött, ezzel több millió magyar nyugdíjasnak nyújtva támogatást. „Segítünk, mert fontos nekünk minden nyugdíjas ember, és kiállunk azok mellett, akik egy életen át dolgoztak Magyarországért” – zárta bejegyzését a frakcióvezető.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Bordnár Boglárka)


