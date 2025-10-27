Élelmiszer-utalványok: sikeresen zárult a kézbesítés

Több mint 2,3 millió nyugdíjas jutott hozzá az élelmiszer-utalványához, az összesen több mint 70 milliárd forint értékű utalványból már 34,5 milliárdnyit fel is használtak a nyugdíjasok. Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a minap emlékeztetett arra is, hogy az utalványokat december 31-ig lehet beváltani hideg élelmiszerre a kisboltokban, a nagyobb élelmiszer-üzletekben, a piacokon, az őstermelőknél, a zöldségeseknél vagy akár a henteseknél.

Fontos tudni, hogy ahol a postás nem tudta átadni a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt, ott hagyott egy értesítőt a postaládában, ezzel lehet a postára menni az utalványokért. Ha valaki ezt is elmulasztja, kérelmezheti az utalványok ismételt kiküldését.

Az át nem vett utalványokat tíz munkanapig őrzik a postákon, utána visszaküldik az államkincstárnak.

Ha valaki lekéste a tíznapos átvételt, abban az esetben az ismételt kiküldéshez keresse a Magyarorszag.hu honlapon elérhető űrlapot: „Kérelem nyugdíjbiztosítási ügyben”.

Aki sem utalványt, sem értesítőt nem kapott, annál feltételezhetően rossz értesítési cím van megadva, ebben az esetben november 14. előtt a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól kell új címre kiküldést kérnie online, személyesen vagy levélben. Ehhez a lakcím változását bejelentő űrlapot kell kitölteni és megküldeni a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak.

Ha további információra van szükség, akkor érdeklődni lehet az ismételt kiküldés esetén