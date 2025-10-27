Rendkívüli

Élelmiszer-utalványok: sikeresen zárult a kézbesítés

Aki valamilyen oknál fogva nem tudta átvenni az utalványt, annak sem kell lemondania róla.

2025. 10. 27. 14:05
Minden jogosult hozzájut az élelmiszer-utalványához Fotó: MTI / Balogh Zoltán
Több mint 2,3 millió nyugdíjas jutott hozzá az élelmiszer-utalványához, az összesen több mint 70 milliárd forint értékű utalványból már 34,5 milliárdnyit fel is használtak a nyugdíjasok. Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a minap emlékeztetett arra is, hogy az utalványokat december 31-ig lehet beváltani hideg élelmiszerre a kisboltokban, a nagyobb élelmiszer-üzletekben, a piacokon, az őstermelőknél, a zöldségeseknél vagy akár a henteseknél.

Fontos tudni, hogy ahol a postás nem tudta átadni a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt, ott hagyott egy értesítőt a postaládában, ezzel lehet a postára menni az utalványokért. Ha valaki ezt is elmulasztja, kérelmezheti az utalványok ismételt kiküldését.

Az át nem vett utalványokat tíz munkanapig őrzik a postákon, utána visszaküldik az államkincstárnak.

Ha valaki lekéste a tíznapos átvételt, abban az esetben az ismételt kiküldéshez keresse a Magyarorszag.hu honlapon elérhető űrlapot: „Kérelem nyugdíjbiztosítási ügyben”.

Aki sem utalványt, sem értesítőt nem kapott, annál feltételezhetően rossz értesítési cím van megadva, ebben az esetben november 14. előtt a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól kell új címre kiküldést kérnie online, személyesen vagy levélben. Ehhez a lakcím változását bejelentő űrlapot kell kitölteni és megküldeni a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak.

Ha további információra van szükség, akkor érdeklődni lehet az ismételt kiküldés esetén

  • a kormányzati ügyfélvonalon (1818; külföldről: +36 (1) 550-1858),
  • a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál (1811; külföldről: +36 (1) 327-3308) 
  • vagy a [email protected] e-mail-címen.
     

