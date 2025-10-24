Mindenki hozzájut a harmincezer forintos élelmiszer-utalványhoz

Ahol a postás nem tudta átadni a harmincezer forintos élelmiszer-utalványt, ott hagyott egy értesítőt a postaládában, ezzel lehet a postára menni az utalványokért. Ha valaki ezt is elmulasztja, kérelmezheti az utalványok ismételt kiküldését – közölte Zsigó Róbert a közösségi oldalán.
Zsigó Róbert azt írta: az át nem vett utalványokat tíz munkanapig őrzik a postákon, utána visszaküldik az államkincstárnak.
Ha valaki lekéste a tíznapos átvételt, abban az esetben az ismételt kiküldéshez keresse a Magyarország.hu honlapon elérhető Kérelem nyugdíjbiztosítási ügyben űrlapot – tette hozzá.
Aki sem utalványt, sem értesítőt nem kapott, annál feltételezhetően rossz értesítési cím van megadva,
ebben az esetben november 14. előtt a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól kell új címre kiküldést kérnie online, személyesen vagy levélben. Ehhez a lakcím változását bejelentő űrlapot kell kitölteni és megküldeni a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak.
Ha további információra van szükség, akkor érdeklődni lehet az ismételt kiküldés esetén a kormányzati ügyfélvonalon (1818; külföldről: +36-(1)-550-1858), a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál (1811; külföldről: +36-(1)-327-3308) vagy a [email protected] e-mail-címen.
Borítókép: A harmincezer forintos élelmiszer-utalvány kézbesítése (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)