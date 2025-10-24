Rendkívüli

Orbán Viktor rangos elismerésben részesül

postaélelmiszer utalványnyugdíjasZsigó Róbert

Mindenki hozzájut a harmincezer forintos élelmiszer-utalványhoz

Aki nem tudta átvenni a harmincezer forintos élelmiszer-utalványát, a postán átveheti – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára. Zsigó Róbert jelezte: ha valaki lemaradt, kérheti az ismételt kézbesítést.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 24. 12:30
Ahol a postás nem tudta átadni a harmincezer forintos élelmiszer-utalványt, ott hagyott egy értesítőt a postaládában, ezzel lehet a postára menni az utalványokért. Ha valaki ezt is elmulasztja, kérelmezheti az utalványok ismételt kiküldését – közölte Zsigó Róbert a közösségi oldalán.

Budapest, 2025. szeptember 30. Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára napirend előtti felszólalásra válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. szeptember 30-án. MTI/Kovács Attila
Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára. Fotó: MTI/Kovács Attila

Zsigó Róbert azt írta: az át nem vett utalványokat tíz munkanapig őrzik a postákon, utána visszaküldik az államkincstárnak.

Ha valaki lekéste a tíznapos átvételt, abban az esetben az ismételt kiküldéshez keresse a Magyarország.hu honlapon elérhető Kérelem nyugdíjbiztosítási ügyben űrlapot – tette hozzá.

Aki sem utalványt, sem értesítőt nem kapott, annál feltételezhetően rossz értesítési cím van megadva,

ebben az esetben november 14. előtt a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól kell új címre kiküldést kérnie online, személyesen vagy levélben. Ehhez a lakcím változását bejelentő űrlapot kell kitölteni és megküldeni a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak.

Ha további információra van szükség, akkor érdeklődni lehet az ismételt kiküldés esetén a kormányzati ügyfélvonalon (1818; külföldről: +36-(1)-550-1858), a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál (1811; külföldről: +36-(1)-327-3308) vagy a [email protected] e-mail-címen.

 

Borítókép:  A harmincezer forintos élelmiszer-utalvány kézbesítése (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Földi László
idezojelekEurópai Unió

Újabb lejáratási akció Brüsszelből

Földi László avatarja

A tíz évvel ezelőtti, úgynevezett magyar kémügy felmelegítése része egy többlépcsős akciósorozatnak.

