Mindenki hozzájut a harmincezer forintos élelmiszer-utalványhoz

Ahol a postás nem tudta átadni a harmincezer forintos élelmiszer-utalványt, ott hagyott egy értesítőt a postaládában, ezzel lehet a postára menni az utalványokért. Ha valaki ezt is elmulasztja, kérelmezheti az utalványok ismételt kiküldését – közölte Zsigó Róbert a közösségi oldalán.

Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára. Fotó: MTI/Kovács Attila

Zsigó Róbert azt írta: az át nem vett utalványokat tíz munkanapig őrzik a postákon, utána visszaküldik az államkincstárnak.

Ha valaki lekéste a tíznapos átvételt, abban az esetben az ismételt kiküldéshez keresse a Magyarország.hu honlapon elérhető Kérelem nyugdíjbiztosítási ügyben űrlapot – tette hozzá.

Aki sem utalványt, sem értesítőt nem kapott, annál feltételezhetően rossz értesítési cím van megadva,

ebben az esetben november 14. előtt a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól kell új címre kiküldést kérnie online, személyesen vagy levélben. Ehhez a lakcím változását bejelentő űrlapot kell kitölteni és megküldeni a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak.

Ha további információra van szükség, akkor érdeklődni lehet az ismételt kiküldés esetén a kormányzati ügyfélvonalon (1818; külföldről: +36-(1)-550-1858), a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál (1811; külföldről: +36-(1)-327-3308) vagy a [email protected] e-mail-címen.

Borítókép: A harmincezer forintos élelmiszer-utalvány kézbesítése (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)