Fontos hírt közölt az élelmiszer-utalványokkal kapcsolatosan a Magyar Posta

A magyar kormány megbízásából a Magyar Posta a tervezett határidőre, október 15-re kézbesítette a nyugdíjas élelmiszer-utalványokat a több mint 2,3 millió jogosult részére – közölte a Magyar Posta.

A Magyar Posta munkatársa kézbesíti egy nyudíjasnak a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt a fővárosban (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

A postások naponta átlagosan több mint 75 ezer küldeményt kézbesítettek, de többször előfordult, hogy a napi mennyiség meghaladta a 120 ezer darabot.

Az át nem vett küldeményeket a Magyar Posta tíz munkanapig őrzi az értesítőn megjelölt letéti postán, ezt követően pedig visszaküldi azokat a Magyar Államkincstárnak.

A visszaküldött nyugdíjas élelmiszer-utalvány újbóli kiküldését legkésőbb november 14-ig a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságától kérhetik az érintettek.

Ezt kell tenni, ha megsérült az élelmiszer-utalvány

A Magyar Posta a közleményben felhívta figyelmet arra, hogy

ha a nyugdíjas élelmiszer-utalvány a jogosult által történő átvételt követően megsérül (például a boríték felbontása során elszakad), akkor a sérült utalványokat a Magyar Államkincstár honlapján elérhető „Kérelem sérült vagy hiányos nyugdíjas élelmiszer-utalvány vizsgálata iránt” elnevezésű nyomtatvánnyal tudják megküldeni a Magyar Államkincstár Feldolgozóközpontja részére.

Ha a sérült élelmiszer-utalvány biztonsági elemei ellenőrizhetők, akkor a Magyar Államkincstár a visszaküldött utalványok értékével azonos összegben csereutalványt küld postai úton a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság nyilvántartásában szereplő címre – közölték.

A pótlólagosan kiküldött küldemények kézbesítése folytatódik: az ilyen küldemények esetében is érvényes, hogy a kézbesítést egy alkalommal kísérli meg a Magyar Posta, és amennyiben a címzett nem tartózkodik otthon, a kijelölt letéti postán a kézbesítést követő 10 munkanapon belül a címzett vagy meghatalmazottja is átveheti a juttatást.

Bővebb információt kérhetnek az érintettek

a kormányzati ügyfélvonalon (1818) ,

, a külföldről hívható kormányzati ügyfélvonalon (+36 (1) 550-1858),

a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságán (1811)

és a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság külföldről hívható számán (+36 (1) 327-3308).

A sérült utalványokkal kapcsolatos és további hasznos információk a Magyar Államkincstár honlapján érhetők el.