Emelt nyugdíj érkezik napokon belül + videó

A kormány novemberben fizeti ki az idei évre járó nyugdíj-kiegészítést. Az 1,6 százalékos korrekciót november 12-én utalják vagy a postai kézbesítéssel együtt kapják meg az érintettek. Ez a korrekció az idei év első 11 hónapjára vonatkozik, vagyis visszamenőleg jár.

Magyar Nemzet
2025. 11. 10. 8:04
Old senior couple person walking on growth stack coins graph chart with red ladder. Financial planning for retirement, savings, pension, gain return on investment, wealth and so on concept.
A kormány nyugdíj-kiegészítést ad a nyugdíjasoknak. Ennek mértéke 1,6 százalék, amit visszamenőleg, az előző hónapok esetében is kifizetnek a héten – hívta fel a figyelmet a Ripost. Az 1,6 százalékos korrekciót november 12-én utalják vagy a postás viszi ki a kézbesítési naptár szerint.

Budapest, 2025. szeptember 22. Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára interpellációra válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. szeptember 22-én. MTI/Hegedüs Róbert
Zsigó Róbert államtitkár. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkárára közölte: a nyugdíjasok átlagosan 47 200 forintot kapnak a novemberi nyugdíj mellett, ezzel januárig visszamenőleg megvalósul az inflációkövető nyugdíjemelés, decemberben pedig már az 1,6 százalékkal megemelt nyugdíjat kapják.

A harmincezer forintos élelmiszer-utalványok postázása már befejeződött,

ezek az év végéig használhatók fel hideg élelemre.

 

A kormány növeli a nyugdíjakat, a Tisza megsarcolná

– A baloldalnak régi mániája Bokros Lajos óta, hogy a nyugdíjakat valahogyan meg kell sarcolni. A jobboldal pedig mindig azt képviselte, nemcsak gazdasági okokból, hanem a szüleink és nagyszüleink iránti tiszteletből is, hogy a nyugdíjakat növelni kell, sosem szabad elvenni belőle, adni kell – jelentette ki az államtitkár. Felidézte, hogy a 13. havi nyugdíjat a baloldal elvette, a jobboldal visszaadta, és hozzátette, hogy a Tisza egy baloldali párt. Zsigó rámutatott:

Magyar Péter pártjának az adópolitikája megegyezik a korábbi baloldali pártok módszerével.

– Egyre több dolgot tudunk meg az adóelképzelésekről, a nyugdíjról, a kórházbezárásokról. Tipikus, klasszikus baloldali gazdaságpolitikát csinálnak, erre már egyszer az ország ráfaragott – emlékeztetett.

 

Jön a 14. havi nyugdíj

Jó hír még, hogy a nyugdíj-kiegészítésen túl január 1-jétől több lépcsőben bevezetik a 14. havi nyugdíjat. Orbán Viktor miniszterelnök egy videójában beszélt a kormány nyugdíjterveiről, egyúttal reagált a nemzetközi bankárhálózat véleményére is, amely szerint a gazdasági támogatásokat meg kell vágni, a 13. havi nyugdíjat maximalizálni kell, a 14. havi nyugdíjra nincs esély, az édesanyák szja-mentességét nem szabad végigvinni, a fix 3 százalékos hitelkamat támogatását is meg kéne vágni, a lakossági energiatámogatást át kell alakítani, az árrésstopot pedig a választás után, de legkésőbb júniustól ki kéne vezetni.

– A gazdasági támogatásokat inkább növelni kellene, mert fejlesztő államra van szükség. 

A 14. havi nyugdíjat ugyan több lépcsőben, de be fogjuk vezetni. Az édesanyák szja-mentességet igenis végig kell vinni, méghozzá minél gyorsabban. A 13. havi nyugdíj maximalizálásáról szó sem lehet,

a 3 százalékos hitelkamat-támogatásért pedig az utolsó vérig harcolni kell, mert az az első lakáshoz jutást jelenti a fiataloknak. A rezsicsökkentés marad, az árrésstopot pedig nem kivezetik, hanem akár ki is bővíthetik – summázta a kormányfő.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)
 

