Emelt nyugdíj érkezik napokon belül + videó

A kormány nyugdíj-kiegészítést ad a nyugdíjasoknak. Ennek mértéke 1,6 százalék, amit visszamenőleg, az előző hónapok esetében is kifizetnek a héten – hívta fel a figyelmet a Ripost. Az 1,6 százalékos korrekciót november 12-én utalják vagy a postás viszi ki a kézbesítési naptár szerint.

Zsigó Róbert államtitkár. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkárára közölte: a nyugdíjasok átlagosan 47 200 forintot kapnak a novemberi nyugdíj mellett, ezzel januárig visszamenőleg megvalósul az inflációkövető nyugdíjemelés, decemberben pedig már az 1,6 százalékkal megemelt nyugdíjat kapják.

A harmincezer forintos élelmiszer-utalványok postázása már befejeződött,

ezek az év végéig használhatók fel hideg élelemre.

A kormány növeli a nyugdíjakat, a Tisza megsarcolná

– A baloldalnak régi mániája Bokros Lajos óta, hogy a nyugdíjakat valahogyan meg kell sarcolni. A jobboldal pedig mindig azt képviselte, nemcsak gazdasági okokból, hanem a szüleink és nagyszüleink iránti tiszteletből is, hogy a nyugdíjakat növelni kell, sosem szabad elvenni belőle, adni kell – jelentette ki az államtitkár. Felidézte, hogy a 13. havi nyugdíjat a baloldal elvette, a jobboldal visszaadta, és hozzátette, hogy a Tisza egy baloldali párt. Zsigó rámutatott:

Magyar Péter pártjának az adópolitikája megegyezik a korábbi baloldali pártok módszerével.

– Egyre több dolgot tudunk meg az adóelképzelésekről, a nyugdíjról, a kórházbezárásokról. Tipikus, klasszikus baloldali gazdaságpolitikát csinálnak, erre már egyszer az ország ráfaragott – emlékeztetett.

Jön a 14. havi nyugdíj

Jó hír még, hogy a nyugdíj-kiegészítésen túl január 1-jétől több lépcsőben bevezetik a 14. havi nyugdíjat. Orbán Viktor miniszterelnök egy videójában beszélt a kormány nyugdíjterveiről, egyúttal reagált a nemzetközi bankárhálózat véleményére is, amely szerint a gazdasági támogatásokat meg kell vágni, a 13. havi nyugdíjat maximalizálni kell, a 14. havi nyugdíjra nincs esély, az édesanyák szja-mentességét nem szabad végigvinni, a fix 3 százalékos hitelkamat támogatását is meg kéne vágni, a lakossági energiatámogatást át kell alakítani, az árrésstopot pedig a választás után, de legkésőbb júniustól ki kéne vezetni.