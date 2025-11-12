Orbán Viktor csípős hangulatban látogatott Kőbányára + videó

Kínai étteremben ebédelt a kormányfő – ezt Orbán Viktor maga árulta el a Facebook-oldalán közzétett videóban.

Csirkeláb rendel

– írta a a miniszterelnök, nem titkolva, hogy mire esett a választása. Egy éppen ott ebédelő férfival beszélgetve nem rejtette véka alá: a választott menüt nagyon csípősen szereti.

Megfejtettem. A szójával keverve sokkal csípősebb

– mondta a miniszterelnök, aki megköszönte az ebédet és közös fotózkodásra is szakított időt.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala)