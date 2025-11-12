Orbán Viktorcsirkelábcsípőskínai étteremmenü

Orbán Viktor csípős hangulatban látogatott Kőbányára + videó

Egy kínai kifőzdébe látogatott a miniszterelnök. Orbán Viktor elárulta, hogy mit ebédelt, és azt is, hogy mi a titka az extra csípős kínai specialitásnak.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 11. 12. 15:45
Orbán Viktor miniszterelnök Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala
Kínai étteremben ebédelt a kormányfő – ezt Orbán Viktor maga árulta el a Facebook-oldalán közzétett videóban.

Csirkeláb rendel

– írta a a miniszterelnök, nem titkolva, hogy mire esett a választása. Egy éppen ott ebédelő férfival beszélgetve nem rejtette véka alá: a választott menüt nagyon csípősen szereti.

Megfejtettem. A szójával keverve sokkal csípősebb

 – mondta a miniszterelnök, aki megköszönte az ebédet és közös fotózkodásra is szakított időt.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala)

               
       
       
       

