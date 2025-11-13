Rendkívüli

Fővárosi pénzszórás: nyomozás indulhat a Budapest Brand ügyében

Radics Béla: Ha Niedermüller Péter lemondana, nem lenne lázadás Belső-Erzsébetvárosban

A Belső-Erzsébetvárosban kibontakozó kiválási kezdeményezés kapcsán Radics Béla, a Fővárosi Közgyűlés Fidesz-frakciójának képviselője úgy véli, a helyzet egyetlen módon oldható meg gyorsan és békésen: ha Niedermüller Péter polgármester lemond. A politikus szerint a bulinegyed túltengése, a kocsmák és Airbnb-lakások elburjánzása, valamint a lakosság jogos elégedetlensége mind a kerületvezetés elmulasztott intézkedéseinek következménye.

Gábor Márton
2025. 11. 13. 16:16
Borítókép: Niedermüller Péter (Fotó: Teknős Miklós)
– A Belső-Erzsébetvárosi polgárok lázadását azzal lehetne megállítani, hogyha Niedermüller Péter polgármester úr vállalná a felelősséget és lemondana a kerület vezetéséről. Hogyha ő nincs, akkor nem alakult volna ki az az áldatlan állapot, aminek következtében Belső-Erzsébetváros lakossága ki akar válni a történelmi Erzsébetvárosból – jelentette ki Radics Béla, a Fővárosi Közgyűlés képviselője.

Budapest, 2025. június 28. Karácsony Gergely főpolgármester és Niedermüller Péter Erzsébetváros polgármestere (j2) a Budapest Büszkeség rendezvényen (eredetileg Budapest Pride felvonulás) az Erzsébet hídon 2025. június 28-án. MTI/Balogh Zoltán
Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Hozzátette, 

az erzsébetvárosiak célja, hogy nyugodt, tiszta és rendezett kerületben tudjanak élni. Ezt a célt úgy lehet elérni, hogyha a
vendéglátóipari egységek működését korlátozzák és nem támogatják. Első körben a szolgáltató egységeket, hogy a minőségi turizmus megmaradjon, viszont az igénytelen turizmusra épülő kocsmák vagy bezárjanak, vagy pedig kizárólag éjfélig tartsanak nyitva

Radics szerint az Airbnb turizmus is komoly problémát okoz a kerületben élőknek. 

Amennyiben az állapotok megváltoznak Erzsébetvárosban, akkor ezzel egyidejűleg nem is lenne szükség egyébként ennyi Airbnb-re

– jelentette ki a politikus. A képviselő szerint az elmúlt években kialakult áldatlan állapotok miatt akar kiválni a VII. kerületből Belső-Erzsébetváros. A kerületiek által kezdeményezett különválás következő állomása, hogy Belső-Erzsébetvárosban a következő lakógyűlésen meg fogják fogalmazni a lakók a népszavazás konkrét kérdését. 

A kiválással kapcsolatban lapunk megkereste Szabó György rabbit, aki elmondta,

polgármester úr próbálja úgy színezni ezt a történetet, mintha egy zsidó ügyről lenne szó. De ez valójában nem zsidó ügy, hanem Belső-Erzsébetváros lakóinak az ügye. Ez nem zsidó lázadás, az itt a lakók túlnyomó többsége mindenki által ismert történelmi okokból nem zsidó polgár.

Szabó elmondta, továbbra is nyitottak az erzsébetvárosi önkormányzattal való egyeztetésre. 

Az önkormányzatnak olyan állapotokat kell teremtenie Belső-Erzsébetvárosban, hogy a helyiek lakhatáshoz és a pihenéshez való alkotmányos joga, ami jelen pillanatban semmibe van véve, biztosítva legyen. Ha az önkormányzat kezébe venné a problémás dolgoknak a kezelését, irányítását Belső-Erzsébetvárosban, akkor természetesen a népszavazásból is lehet visszaút. Most azt lehet látni, hogy a jelenlegi önkormányzat és az élén a polgármesterrel nem a lakók érdekeit tartja szem előtt

– jelentette ki a rabbi. Hozzátette, a népszavazással kapcsolatban a november 24-el kezdődő héten egy következő lakógyűlésre kerül sor. A lakógyűlés egyik napirendi pontja lesz a népszavazáson történő kérdésnek a megalkotása. 

A belső-erzsébetvárosiak egyébként a VI. kerülethez csatlakoznának, és már tárgyaltak is a kerületet vezető Soproni Tamás polgármesterrel. 

