Radics Béla: Ha Niedermüller Péter lemondana, nem lenne lázadás Belső-Erzsébetvárosban

– A Belső-Erzsébetvárosi polgárok lázadását azzal lehetne megállítani, hogyha Niedermüller Péter polgármester úr vállalná a felelősséget és lemondana a kerület vezetéséről. Hogyha ő nincs, akkor nem alakult volna ki az az áldatlan állapot, aminek következtében Belső-Erzsébetváros lakossága ki akar válni a történelmi Erzsébetvárosból – jelentette ki Radics Béla, a Fővárosi Közgyűlés képviselője.

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Hozzátette,

az erzsébetvárosiak célja, hogy nyugodt, tiszta és rendezett kerületben tudjanak élni. Ezt a célt úgy lehet elérni, hogyha a

vendéglátóipari egységek működését korlátozzák és nem támogatják. Első körben a szolgáltató egységeket, hogy a minőségi turizmus megmaradjon, viszont az igénytelen turizmusra épülő kocsmák vagy bezárjanak, vagy pedig kizárólag éjfélig tartsanak nyitva

Radics szerint az Airbnb turizmus is komoly problémát okoz a kerületben élőknek.

Amennyiben az állapotok megváltoznak Erzsébetvárosban, akkor ezzel egyidejűleg nem is lenne szükség egyébként ennyi Airbnb-re

– jelentette ki a politikus. A képviselő szerint az elmúlt években kialakult áldatlan állapotok miatt akar kiválni a VII. kerületből Belső-Erzsébetváros. A kerületiek által kezdeményezett különválás következő állomása, hogy Belső-Erzsébetvárosban a következő lakógyűlésen meg fogják fogalmazni a lakók a népszavazás konkrét kérdését.