Ragyogó napok köszöntöttek a MÁV-ra + videó

Új kocsimosó épül Szeged-Rendező állomáson, ezzel pedig több mint húsz év után tér vissza Szegedre a gépi vasútikocsi-tisztítás – hívta fel a figyelmet Facebook-videójában Hegyi Zsolt. A MÁV-csoport vezérigazgatója emlékeztetett: a tíz vállalás része, hogy országszerte felújítják és rendbe teszik az állomási mosdókat, utazó takarítók segítségével pedig indulástól érkezésig ügyelnek az IC-k tisztaságára.

A kocsimosó segítségével ezentúl helyben lehet tisztítani a tram-traineket és a Szegedről induló intercityket, illetve több mozdonytípust is. A 80 méter hosszú mosóban a korábbi 90 perccel szemben mindössze két-három percet vesz igénybe a járművek tisztítása. A berendezés víztisztítási hatékonysága 84 százalékos, így csupán 16 százalékban igényel vízhálózatból nyert tiszta vizet, azaz kifejezetten környezetbarát is.

– A fejlesztést közel 800 millió forint saját forrásból valósítottuk meg. A napokban már megkezdtük a próbaüzemet, az éles indulás 2026 első negyedévében várható – hangsúlyozta a vezérigazgató.