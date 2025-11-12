MÁVHegyi Zsoltvasútfejlesztés

Ragyogó napok köszöntöttek a MÁV-ra + videó

Kocsimosó épül Szeged-Rendező állomáson, amivel helyben lehet tisztítani a tram-traineket és a Szegedről induló intercityket, illetve több mozdonytípust – hívta fel a figyelmet Facebook-videójában Hegyi Zsolt. A MÁV-csoport vezérigazgatója elmondása szerint a fejlesztés közel 800 millió forint saját forrásból valósult meg, a napokban pedig elkezdődött a próbaüzem.

Magyar Nemzet
2025. 11. 12. 18:56
Új kocsimosó épül Szeged-Rendező állomáson, ezzel pedig több mint húsz év után tér vissza Szegedre a gépi vasútikocsi-tisztítás – hívta fel a figyelmet Facebook-videójában Hegyi Zsolt. A MÁV-csoport vezérigazgatója emlékeztetett: a tíz vállalás része, hogy országszerte felújítják és rendbe teszik az állomási mosdókat, utazó takarítók segítségével pedig indulástól érkezésig ügyelnek az IC-k tisztaságára. 

A kocsimosó segítségével ezentúl helyben lehet tisztítani a tram-traineket és a Szegedről induló intercityket, illetve több mozdonytípust is. A 80 méter hosszú mosóban a korábbi 90 perccel szemben mindössze két-három percet vesz igénybe a járművek tisztítása. A berendezés víztisztítási hatékonysága 84 százalékos, így csupán 16 százalékban igényel vízhálózatból nyert tiszta vizet, azaz kifejezetten környezetbarát is.

– A fejlesztést közel 800 millió forint saját forrásból valósítottuk meg. A napokban már megkezdtük a próbaüzemet, az éles indulás 2026 első negyedévében várható – hangsúlyozta a vezérigazgató.

Borítókép: A MÁV kocsimosó üzeme Szeged-Rendező állomáson (Forrás: Facebook)


Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
