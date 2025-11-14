békeakcióRapidHáborúellenes Gyűlés

Rapid – Háborúellenes összejövetelre készül Győr + videó

Magyar Nemzet
2025. 11. 14. 16:30

A városnak és környéken élőknek mindig nagy megtiszteltetés, ha a miniszterelnök a térségbe látogat, mert annyi fejlesztés történt náluk, amivel maximálisan kiérdemelte a kormányfő a győriek szeretetét.

Szombaton indul a háborúellenes országjárás, azaz a Háborúellenes Gyűlés, amelynek első állomása Győr lesz. A rendezvényről Odrobina Kristóf, a Magyar Nemzet munkatársa kérdezte Fekete Dávid miniszteri biztost, aki elmondta, hogy a városnak és környéken élőknek mindig nagy megtiszteltetés, ha Orbán Viktor miniszterelnök a térségbe látogat, mert annyi fejlesztés történt náluk, amivel maximálisan kiérdemelte a kormányfő a győriek szeretetét. Mint fogalmazott, nagy öröm számukra, hogy a Háborúellenes Gyűlés országjáró körútjának első állomását Győrben tartják, mert a térségben sok a békeszerető ember.

Fekete Dávid szerint Győrben és térésgében is sokan élnek olyanok, akik azt gondolják, hogy a béke mellett a digitális térben is hallatni kell a hangjukat.

 Kiemelte, ott is el kell mondani azokat az üzeneteket, amelyek nap mint nap elhangzanak a személyes találkozásokon. Az üzeneteket fel kell hangosítani – tette hozzá. Fekete Dávid szerint egy telt házas rendezvénynek fognak otthont adni, amely a résztvevőknek is sok erőt ad majd, valamint azoknak is, akik az élő közvetítést nézik.

Odrobina Kristóf kollégánk rákérdezett arra, hogy melyek lesznek a fő üzenetek? Vendége válaszában úgy fogalmazott, azt gondolja, 

a fő téma a béke és a béke melletti kiállás lesz, folyik a Fidesz aláírásgyűjtő akciója is, amelyben azt kérik az állampolgároktól, hogy mondjanak nemet a háborúra és a háborús tervekre, és mondjanak igent a békére.

Mint fogalmazott, az jól látható, hogy a háború blokkolja az európai gazdaságot, ilyen értelemben Magyarország is nagyon érintett, a szakértők szerint ha vége lenne a háborúnak, az a gazdaság fellendülését hozná el. Személyes tapasztalatairól is beszámolt, ugyanis nagyon sok lakásba bekopognak, köztereken gyűjtik az aláírásokat és azt látja, hogy a legtöbb embernek fontos a béke melletti kiállás, ezekkel az akciókkal meg tudják erősíteni és támogatni azt, hogy minél hamarabb megvalósuljon Budapesten a békecsúcs. 

Hogy miért éppen Győr az első állomás, és milyen hangulat várható, erről is részletes információkat kaphatnak a Rapidból. Mi itt nem állunk meg, holnap, azaz szombaton délután Rapid podcastműsorunkban elemezzük a történéseket a Magyar Nemzet oldalán, valamint délelőtt 10.00 órától a Hír TV élőben közvetíti az eseményt.

