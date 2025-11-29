Rapid – Szövetségesként tekintenek Orbán Viktorra azok is, akik korábban másként ítélték meg + videó

Bár már készülünk az adventre, de a világpolitikai események dübörögnek. Orbán Viktor nagyon rövid idő alatt járt Washingtonban és Moszkvában. A miniszterelnök útjainak a brüsszeliták nem igazán örülnek. Miről is volt szó az energetikai kérdéseken túl pénteken Moszkvában? A békemisszió folytatásáról is szó lehet? De vajon miről még? Ezen túl a Tisza-adó megszorító javaslatait, valamint a Nézőpont Intézet legfrissebb közvélemény-kutatását is elemezte a Rapidban Néző László, a Magyar Nemzet főszerkesztője és Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet kutatási igazgatója, helyettes vezetője.

Sok témával készült szombati podcastműsorunkba főszerkesztőnk és vendége, fel is pörgették a dolgokat. Néző László azonnal felvetette, hogy talán Orbán Viktor miniszterelnök az egyetlen a világon, aki néhány héten belül találkozott Trump amerikai elnökkel és Putyin orosz elnökkel, hozzátette, hogy ezt más nem is igen teheti meg. Mint fogalmazott, Brüsszel és a nyugati országok vezetői és a sajtó őrjöng a moszkvai út miatt.

Boros Bánk Levente megítélése szerint volt ennek a találkozónak egy előzménye, amikor békemisszióra indult a magyar kormányfő, amikor az EU soros elnöke volt hazánk, akkor is ez a felháborodás jelent meg a nyugati vezetők, brüsszeliták részéről. Hozzátette, hogy az amerikai–orosz békejavaslat megjelenése is utalhat arra, mi is lehetett a magyar energetikai kérdéseken túl napirenden a pénteki találkozón. Megosztotta azt is, hogy miközben podcastműsorunk felvételünkre utazott, azon gondolkodott, vajon hány olyan európai vezető van, akik még sosem látták élőben Vlagyimir Putyint, akivel háborúzni akarnak és démonként festik le, kígyót-békát kiabálnak rá.

Boros Bánk Levente nem kerülte ki a kérdést, hogy az energián,valamint a háború és a béke kérdésén kívül miről lehetett még szó, véleménye szerint Orbán Viktornak közvetítői szerepe is lehetett olyan dolgokról, amelyeket nem lehet telefonon megbeszélni két világhatalmi vezető között, erre utalhat az is, hogy három és fél órán keresztül egyeztetett Putyinnal. Mint fogalmazott, ha megfelelően elő vannak készítve az energetikai ügyek, valamint a háború és béke kérdése, azok fél óra alatt lerendezhetők.

Globális kérdésekről is szó esett, főszerkesztőnk ide sorolta, hogy Szlovákiának és Szerbiának is segíteni szeretne az energiaellátást érintő ügyekben Magyarország. Boros Bánk Levente kiemelte, hogy nem csak az Orbán-kormánynak, hanem a baloldalnak is vannak kapcsolatai, viszont a nemzeti oldal mindig azt kereste, hogy mi lenne a közös érdek, nem azt kereste nemzetközi szinten, ami elválaszt. Ennek eredménye, hogy most már szövetségesként, bajtársként tekintenek Orbán Viktorra azok az országok, akik valamilyen történelmi, vagy más vélt vagy valós dolgok miatt fenntartásokkal közeledtek hozzánk, de ez megváltozott, mert jobb az együttműködés, nem mellékesen bárki elzárhatná a gázcsapot, ha más lenne a helyzet.