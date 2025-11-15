Szentkirályi Alexandra elárulta, miért nem fog nyerni a Tisza soha + videó

„A tiszás Ruff Bálint leszögezte: Ukrajna mellett kiállnak, de a választás utánig titkolnák” – reagált a Facebook-oldalán közzétett videójához fűzött bejegyzésében a tiszás szakértő kijelentésére Szentkirályi Alexandra.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője Fotó: Illyés Tibor / MTI

A kormánypárti politikus szerint mindez jelentős ellentmondást mutat a Tisza Párt kommunikációja és valós szándékai között. A posztban Szentkirályi úgy fogalmazott:

Milyen hasonlóan gondolkodnak ezek a tiszások! »Ukrajnáért mindent«, de a választásokig erről egy szót se, mert megbuknak. De mint Tarr Zoltántól tudjuk: »választás után mindent lehet«.

A politikus szerint azonban ez a hozzáállás nem fér össze a demokratikus működéssel.

„Hát nem, kedves Tisza. Nem lehet. Ezért sem fogtok nyerni soha. Aki a politikában a magyar emberek szemébe hazudik és titkolja terveit, az csúnyán pórul jár”

– zárta bejegyzését.

Korábban megírtuk: Orbán Balázs hívta fel a figyelmet arra, hogy brüsszeli szereplők már a Tisza választási sikerében reménykednek, mert szerintük ez segíthetné Ukrajna uniós csatlakozásának felgyorsítását. Közben – mutatott rá – a BBC friss riportban számolt be az ukrajnai háborús maffiahálózat működéséről. A miniszterelnök politikai igazgatója emlékeztetett: a Tisza szakértője, Ruff Bálint a Partizánban maga mondta el, hogy a párt teljes mellszélességgel Ukrajna mögött áll, ám mindezt a választásokig nem kívánják nyíltan vállalni.

Borítókép: Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP/Attila Kisbenedek)