Újabb támadás érte a magyar jobboldalt és annak vezetőit – erről írt a Facebook-oldalán közétett bejegyzésében Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója.

Marcin Romanowski volt lengyel igazságügyminiszter-helyettes, Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója és Chris Farrell amerikai jogvédő (balról jobbra) a Magyar–Lengyel Szabadság Intézet megalapításáról tartott budapesti sajtótájékoztatón 2025. április 25-én Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Mint fogalmazott, a Soros-hálózat magyarországi és európai ügynökei immár nem csupán politikai nyomásgyakorlással próbálkoznak, hanem nyílt fenyegetésekkel is. Szánthó szerint egyes szereplők odáig merészkedtek, hogy Orbán Viktor miniszterelnököt, sőt őt magát is börtönnel próbálják megfélemlíteni.

Megint jó társaságban: a Soros-hálózat és Magyar Péter közismert ügynöke börtönnel fenyegeti Orbán Viktort – és ha jól értem, engem is

– indította bejegyzését. Az Alapjogokért Központ főigazgatója külön kitért Panyi Szabolcsra, akit úgy jellemzett: működése erősen emlékeztet a „kommunista házbizalmi” világára.

Nehéz eldönteni, hogy a Panyi Szabolcs nevű fake news-író a lengyelországi Magyar Péter, Donald Tusk hírvivőjeként működik, vagy csak pusztán egy kommunista házbizalmi módjára fenyeget?

– tette fel a kérdést.

Szánthó felhívta a figyelmet arra, hogy a Soros-hálózat a „prominens ügynökének” fenyegetései nem függetlenek Magyar Péter köreitől sem, akik az utóbbi időben egyre nyíltabban hangoztatják, hogy hatalomra kerülve politikai elszámoltatást indítanának.

Donald Tusk lengyel kormánya már megkezdte azt a politikai terrort, amellyel Magyar Péter csupán fenyegetőzik: a konzervatívok ellen indított eljárások, újságírók megfélemlítése, a politikai ellenfelek elleni „koncepciós perek” mind azt mutatják, hogy a globalista erők sem eszköztől, sem módszertől nem riadnak vissza.

– írta. A főigazgató felidézte: Magyarország menedéket biztosított Marcin Romanowskinak, a politikai eljárással sújtott korábbi lengyel igazságügyi miniszterhelyettesnek, és beengedte az országba Zbigniew Ziobrót is. Sőt – mint írta – az Alapjogokért Központ irodája lehetőséget biztosított Ziobrónak arra, hogy online sajtótájékoztatót tartson a lengyel médiának, amire hazájában ma már nincs lehetősége.

Szánthó szerint világos a helyzet:

míg a baloldal migránsok százezreit látná szívesen Európában, a magyar jobboldal továbbra is kiáll történelmi szövetségese, Lengyelország konzervatív tábora mellett.

Úgy véli, a Panyi-féle szereplők azért támadják ilyen hevesen a magyar jobboldalt, mert az kiáll a nemzeti szuverenitás és a közép-európai együttműködés mellett.