problématéliesítésvízhálózatvízvezetékkárenyhítés

Közeleg a zimankó, és nagy problémák adódhatnak, ha nem teszünk óvintézkedéseket

Különösen a télen nem lakott ingatlanoknál fontos a vízhálózat és a vízmérők víztelenítése, valamint a vízmérőakna letakarása, szigetelése, de javasolt az ingatlan rendszeres időközönkénti ellenőrzése is – figyelmeztet a Magyar Víziközmű-szövetség

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 06. 12:27
Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt
Hamarosan érkezik a hideg idő, így érdemes elkezdeni téliesíteni a vízmérőket, a vízvezetékeket és a szerelvényeket – hívta fel a figyelmet a Magyar Víziközmű-szövetség. Azt írták, hogy a télen nem lakott ingatlanoknál fontos a vízhálózat és a vízmérők víztelenítése, valamint a vízmérőakna letakarása, szigetelése, de javasolt az ingatlan rendszeres időközönkénti ellenőrzése is az esetleges károk megelőzése és mihamarabbi észlelése miatt.

Debrecen, 2019. január 9. A hideg idő miatt elfagyott vízóra a Debreceni Vízmű Zrt. Balmazújvárosi úti telephelyén 2019. január 9-én. A vízmérők fagy elleni védelméről az ingatlan tulajdonosának kell gondoskodnia. Ha a meghibásodás ennek elmulasztásából ered, a mérő cseréjének költségét, illetve az elfolyt víz díját is az ingatlantulajdonosnak kell viselnie. MTI/Czeglédi Zsolt
Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A télen is lakott ingatlanoknál fontos a vízmérőakna szigetelése, ugyanakkor a kevésbé védett helyen – pincében, falon kívül – lévő vezetékszakaszokat is célszerű szigetelőanyaggal védeni. A kerti csapokat vízteleníteni kell, valamint a telepített öntözőberendezésekre is érdemes jobban odafigyelni, mert ezek bár fagyállóak, az élettartamukat meghosszabbíthatja, ha víztelenítve vannak.

Amikor az időjárás enyhülni kezd, érdemes ellenőrizni a vízmérőt: 

amennyiben akkor is forog a csillagkereke, ha nem nyitják meg a csapot, vagy szilánkosra tört a vízmérő üvege, esetleg eldeformálódott a számlálószerkezet vagy a lakásban nem folyik a víz, valószínűleg csőtörés történt, amelyről a szolgáltatót értesíteni kell.

Arra is érdemes figyelni, hogy minden, a szolgáltatási pont utáni hálózaton keletkezett vízelfolyás a felhasználó számláját terheli, mert az ő birtokán lévő hálózat meghibásodása okozta a veszteséget.


Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

