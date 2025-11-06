Közeleg a zimankó, és nagy problémák adódhatnak, ha nem teszünk óvintézkedéseket

Hamarosan érkezik a hideg idő, így érdemes elkezdeni téliesíteni a vízmérőket, a vízvezetékeket és a szerelvényeket – hívta fel a figyelmet a Magyar Víziközmű-szövetség. Azt írták, hogy a télen nem lakott ingatlanoknál fontos a vízhálózat és a vízmérők víztelenítése, valamint a vízmérőakna letakarása, szigetelése, de javasolt az ingatlan rendszeres időközönkénti ellenőrzése is az esetleges károk megelőzése és mihamarabbi észlelése miatt.

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A télen is lakott ingatlanoknál fontos a vízmérőakna szigetelése, ugyanakkor a kevésbé védett helyen – pincében, falon kívül – lévő vezetékszakaszokat is célszerű szigetelőanyaggal védeni. A kerti csapokat vízteleníteni kell, valamint a telepített öntözőberendezésekre is érdemes jobban odafigyelni, mert ezek bár fagyállóak, az élettartamukat meghosszabbíthatja, ha víztelenítve vannak.

Amikor az időjárás enyhülni kezd, érdemes ellenőrizni a vízmérőt:

amennyiben akkor is forog a csillagkereke, ha nem nyitják meg a csapot, vagy szilánkosra tört a vízmérő üvege, esetleg eldeformálódott a számlálószerkezet vagy a lakásban nem folyik a víz, valószínűleg csőtörés történt, amelyről a szolgáltatót értesíteni kell.

Arra is érdemes figyelni, hogy minden, a szolgáltatási pont utáni hálózaton keletkezett vízelfolyás a felhasználó számláját terheli, mert az ő birtokán lévő hálózat meghibásodása okozta a veszteséget.