Budapest Főváros Kormányhivatal védőnő Szaniszló Sándor

Nem teheti utcára a védőnőket a XVIII. kerületi önkormányzat – döntött a Kúria

Szaniszló Sándor polgármester a képviselő-testülettel karöltve úgy döntött még 2022-ben, hogy nem biztosít a továbbiakban ingatlant a védőnők munkájához. A kormányhivatal bírósághoz fordult, és előbb a törvényszék, most pedig a Kúria is kimondta, az önkormányzat jogszabálysértést követett el.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 12. 15:47
A Kúria megerősítette Budapest Főváros Kormányhivatala álláspontját, miszerint Szaniszló Sándor (DK) polgármester és a XVIII. kerületi képviselő-testület jogszabálysértő módon döntött, amikor 2022-ben úgy határozott, hogy nem biztosít tovább ingatlant a védőnői szolgálat működéséhez.

Budapest, 2019. augusztus 8. Szommer Mária védőnő (b) beszélget a hároméves Norinával és anyukájával, Szekrényesiné Göncző Fannival a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központban 2019. augusztus 8-án. Ezen a napon sajtótájékoztatót tartottak az egészségügyi központban a védőnők fizetésemeléséről. Eszerint mintegy négyezer védőnő kap emelt fizetést a napokban, amely a védőnők többéves bérrendezési programjában az első emelt összegű kifizetés. MTI/Bruzák Noémi
(Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

Budapest Főváros Kormányhivatala elkötelezett az édesanyák, a kisgyermekek és a családok biztonságos ellátása mellett, és elfogadhatatlannak tartja, hogy a testület döntése veszélyeztesse az édesanyák és kisgyermekek védőnői ellátását. A kormányhivatal ezért bírósághoz fordult, és most a törvényszék után a Kúria is egyértelműen kimondta: az önkormányzat határozata jogszabálysértő volt, vagyis az önkormányzatnak biztosítania kell az ellátás helyszínéül szolgáló ingatlant a védőnők számára. 

Borítókép: Védőnő vizsgál egy egyéves babát (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)


