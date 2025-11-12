Nem teheti utcára a védőnőket a XVIII. kerületi önkormányzat – döntött a Kúria

A Kúria megerősítette Budapest Főváros Kormányhivatala álláspontját, miszerint Szaniszló Sándor (DK) polgármester és a XVIII. kerületi képviselő-testület jogszabálysértő módon döntött, amikor 2022-ben úgy határozott, hogy nem biztosít tovább ingatlant a védőnői szolgálat működéséhez.

Budapest Főváros Kormányhivatala elkötelezett az édesanyák, a kisgyermekek és a családok biztonságos ellátása mellett, és elfogadhatatlannak tartja, hogy a testület döntése veszélyeztesse az édesanyák és kisgyermekek védőnői ellátását. A kormányhivatal ezért bírósághoz fordult, és most a törvényszék után a Kúria is egyértelműen kimondta: az önkormányzat határozata jogszabálysértő volt, vagyis az önkormányzatnak biztosítania kell az ellátás helyszínéül szolgáló ingatlant a védőnők számára.