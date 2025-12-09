Éjszaka óta akadozik a One hálózata: sok helyen reggelre sem állt helyre az internet

Éjfél körül kezdődtek a gondok a One hálózatán, amit a downdetectoros visszajelzések is megerősítenek: több ezer panasz érkezett a kimaradások miatt.

Illusztráció (Fotó: MW/Vida Márton Péter)

Az ügyfélszolgálat tájékoztatása szerint éjfél és reggel 6 óra között tervezett karbantartás zajlott több tucat településen, ezért nem volt elérhető az internet.

A probléma azonban sok helyen a jelzett időpont után is megmaradt. A szolgáltató szerint a kimaradás több budapesti kerületet és több vidéki nagyvárost is érint.

A szolgáltató fél 7 után néhány perccel közösségi oldalán ismerte el a fennakadásokat, és közleményben tájékoztatta az ügyfeleket a helyzetről. Mint írták,

a mobiladat-szolgáltatás és a vezetékes internet hálózatának több pontján kimaradások tapasztalhatók, emellett az ügyfélszolgálat is csak korlátozottan érhető el.

Hozzátették: teljes kapacitással dolgoznak a hiba elhárításán, és türelmet kérnek az érintett felhasználóktól. A bejegyzés szerint a tájékoztatást folyamatosan frissítik.

