Orbán Viktor: Öveket bekapcsolni, rázós hetünk lesz!

Baleset történt az M5-ös autópályán, de nem csak ott kell kilométeres dugóra számítani

Balesetekkel indult a hétfő, több helyütt lassabb haladásra kell számítani.

Forrás: Útinform2025. 12. 15. 8:15
Három személyautó és egy furgon ütközött össze az M5-ös autópálya és az M51-es autóút csomópontjában. Aki az M5-ös autópályán a határ felé halad, az a 26-os kilométernél nem tud az M51-es autóútra ráhajtani. A torlódás 1-2 kilométeres, illetve torlódik az ellenkező oldal is a nézelődők miatt, így az M5-ös autópálya felé is lényegesen lassabban lehet eljutni – tájékoztatott az Útinform. 

Eszteregnye, 2019. október 27. Ködben halad egy személyautó az M7-es autópályán a Zala megyei Eszteregnye közelében 2019. október 27-én. MTI/Varga György
A köd sem segíti a forgalmat Fotó: MTI/Varga György

Dolgoznak napközben az M0-s autóút keleti szektorán Nagytarcsa térségében. 

Aki az M5-ös autópálya felé halad, az nem tud az 57-es jelű Cinkota–Nagytarcsa csomópontban lehajtani, helyette a következő, 55-ös jelű Gödöllő–Nagytarcsa–Rákosliget csomópontban megfordulva tud lehajtani az autóútról munkavégzés miatt várhatóan 10 és 13 óra között. 

Balesetek, reggeli csúcsforgalom 

Összeütközött egy teherautó és egy személygépkocsi Bátonyterenyénél, a 23-as főúton. A 4-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Dunavarsány térségében, az 51-es főúton két személyautó ütközött össze. A 28-as kilométernél a forgalom félpályán halad.

A reggeli erősödő forgalom miatt a fővárosba vezető főbb útvonalakon már torlódás tapasztalható,

így az M1-es autópályán Bicskétől, az M3-as autópálya bevezető szakaszán, a 10-es főúton a solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Maglódnál, az M0-s autóút csomópontjánál, az 51-es főúton Dunaharaszti térségében és a Csepel-sziget útjain. 

Nógrád vármegyében az Ipoly áradását követő üzemeltetési, fenntartási munkálatok miatt továbbra is zárva tartják Drégelypalánk és az országhatár közötti utat az 1-es és a 2-es kilométer között (2208-as jelű út).

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI)


