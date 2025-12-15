Baleset történt az M5-ös autópályán, de nem csak ott kell kilométeres dugóra számítani

Három személyautó és egy furgon ütközött össze az M5-ös autópálya és az M51-es autóút csomópontjában. Aki az M5-ös autópályán a határ felé halad, az a 26-os kilométernél nem tud az M51-es autóútra ráhajtani. A torlódás 1-2 kilométeres, illetve torlódik az ellenkező oldal is a nézelődők miatt, így az M5-ös autópálya felé is lényegesen lassabban lehet eljutni – tájékoztatott az Útinform.

A köd sem segíti a forgalmat Fotó: MTI/Varga György

Dolgoznak napközben az M0-s autóút keleti szektorán Nagytarcsa térségében.

Aki az M5-ös autópálya felé halad, az nem tud az 57-es jelű Cinkota–Nagytarcsa csomópontban lehajtani, helyette a következő, 55-ös jelű Gödöllő–Nagytarcsa–Rákosliget csomópontban megfordulva tud lehajtani az autóútról munkavégzés miatt várhatóan 10 és 13 óra között.

Balesetek, reggeli csúcsforgalom

Összeütközött egy teherautó és egy személygépkocsi Bátonyterenyénél, a 23-as főúton. A 4-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Dunavarsány térségében, az 51-es főúton két személyautó ütközött össze. A 28-as kilométernél a forgalom félpályán halad.

A reggeli erősödő forgalom miatt a fővárosba vezető főbb útvonalakon már torlódás tapasztalható,

így az M1-es autópályán Bicskétől, az M3-as autópálya bevezető szakaszán, a 10-es főúton a solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Maglódnál, az M0-s autóút csomópontjánál, az 51-es főúton Dunaharaszti térségében és a Csepel-sziget útjain.

Nógrád vármegyében az Ipoly áradását követő üzemeltetési, fenntartási munkálatok miatt továbbra is zárva tartják Drégelypalánk és az országhatár közötti utat az 1-es és a 2-es kilométer között (2208-as jelű út).