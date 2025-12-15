Betegtársát fojtogatta a pszichiátrián, most letartóztatásba került

Elrendelte a bíróság annak a férfinak a letartóztatását, aki kis híján megfojtotta az egyik betegtársát a szegedi pszichiátriai klinikán – tájékoztatott a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője.

Fotó: Picasa/SZTE

Grósz Tamás közölte, a megalapozott gyanú szerint a szegedi kórházban kezelt férfi minden előzmény nélkül bántalmazni kezdte az egyik betegtársát. A terhelt az ágyban fekvő sértettet többször megütötte, valamint fojtogatta is.

A bántalmazás következtében a sértett súlyos sérüléseket szenvedett el.

A többszörösen büntetett férfival szemben emberölés kísérlete miatt indult eljárás. A vármegyei főügyészség a szökés-elrejtőzés, a bűnismétlés, illetve a büntetőeljárás meghiúsításának veszélye miatt indítványozta a gyanúsított letartóztatását, amit a Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája egy hónapra elrendelt – tudatta az ügyész.