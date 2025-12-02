Egymillióval támogatják a közszolgálati dolgozók lakhatását

Évente nettó egymillió forint lakhatási támogatást kaphatnak 2026-tól a közszolgálati dolgozók, mert a kormány szeretett volna segítséget nyújtani azoknak, akik kifejezetten a közért tesznek nap mint nap – mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) családokért felelős államtitkára az M1 aktuális csatorna keddi műsorában.

Fotó: Magyar Nemzet

Koncz Zsófia közlése szerint 2026 januárjában indul el a közszolgálati dolgozók számára az otthontámogatás, amely meglévő lakáshitel törlesztésére vagy új lakáshitel önerejére vehető igénybe évente nettó egymillió forint összegben. A lehetőséggel orvosok, ápolók, tanárok, rendvédelmi szervnél, önkormányzatoknál, kormányhivataloknál vagy a szociális ágazatban dolgozók élhetnek – tette hozzá. Az államtitkár kiemelte, a magyar kormány számára prioritás, hogy segítsen az otthonteremtésben, ez a segítségnyújtás 2015-ben kezdődött, elemei a csok, a falusi csok, a csok plusz.

Különleges év, segítség az otthonteremtésben

Koncz Zsófia ezt az évet nagyon különlegesnek nevezte, mert elindult az Otthon start program, egy soha nem látott méretű támogatás az első otthon megteremtése érdekében. A műsorban szó volt arról, hogy nyilvánosságra került egy, a Tisza Pártnak tulajdonított konvergenciaprogram, amelyet a Tisza cáfolni próbál. Koncz Zsófia ennek kapcsán azt mondta,

ha ezek a tervek megvalósulnának, az csapás lenne a magyar családoknak és a kormány által kialakított rendszernek.

A mostani rendszernek ugyanis nagyon fontos szerepe van a családi adókedvezménynek, az édesanyák és a 25 év alatti fiatalok szja-mentességének. A dokumentumból egyértelművé vált, hogy más területeken is pénzt akarnak beszedni a magyar családoktól – mutatott rá Koncz Zsófia.

Az államtitkár szerint erre azért van szükség, mert az Európai Bizottság pénzt akar Ukrajna támogatásához, és ehhez a magyar családoktól is pénzt akarnak begyűjteni, amit a magyar kormány elutasít.

De, ha olyan kormány lenne az ország élén, mint mondjuk a Tisza, amely gond nélkül kiszolgálná ezeket a kéréseket, akkor a nap végén bizony a magyar családok járnának rosszabbul

– fogalmazott.