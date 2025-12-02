Rendkívüli

Itt vannak a részletek: ekkor fogadja Trump emberét Putyin

Otthon StartKoncz ZsófiaállamtitkárTiszacsalád

Egymillióval támogatják a közszolgálati dolgozók lakhatását

Évente nettó egymillió forintos lakhatási támogatást kaphatnak 2026-tól a közszolgálati dolgozók – tájékoztatott Koncz Zsófia, aki szerint a kormány ezzel azokat segíti, akik nap mint nap a közösségért dolgoznak, miközben a Tisza Párthoz köthető konvergenciaprogram súlyos terheket róna a magyar családokra.

Magyar Nemzet
2025. 12. 02. 11:39
Otthonteremtés, közszolgálati dolgozók. Az újépítésű lakások kínálata is nőtt, azoké, amelyek Otthon start segítségével megvehetők Forrás: Kurucz Árpád
Fotó: Kurucz Árpád
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Évente nettó egymillió forint lakhatási támogatást kaphatnak 2026-tól a közszolgálati dolgozók, mert a kormány szeretett volna segítséget nyújtani azoknak, akik kifejezetten a közért tesznek nap mint nap – mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) családokért felelős államtitkára az M1 aktuális csatorna keddi műsorában.

Koncz Zsófia
Fotó: Magyar Nemzet

Koncz Zsófia közlése szerint 2026 januárjában indul el a közszolgálati dolgozók számára az otthontámogatás, amely meglévő lakáshitel törlesztésére vagy új lakáshitel önerejére vehető igénybe évente nettó egymillió forint összegben. A lehetőséggel orvosok, ápolók, tanárok, rendvédelmi szervnél, önkormányzatoknál, kormányhivataloknál vagy a szociális ágazatban dolgozók élhetnek – tette hozzá. Az államtitkár kiemelte, a magyar kormány számára prioritás, hogy segítsen az otthonteremtésben, ez a segítségnyújtás 2015-ben kezdődött, elemei a csok, a falusi csok, a csok plusz. 

 

Különleges év, segítség az otthonteremtésben

Koncz Zsófia ezt az évet nagyon különlegesnek nevezte, mert elindult az Otthon start program, egy soha nem látott méretű támogatás az első otthon megteremtése érdekében. A műsorban szó volt arról, hogy nyilvánosságra került egy, a Tisza Pártnak tulajdonított konvergenciaprogram, amelyet a Tisza cáfolni próbál. Koncz Zsófia ennek kapcsán azt mondta, 

ha ezek a tervek megvalósulnának, az csapás lenne a magyar családoknak és a kormány által kialakított rendszernek.

A mostani rendszernek ugyanis nagyon fontos szerepe van a családi adókedvezménynek, az édesanyák és a 25 év alatti fiatalok szja-mentességének. A dokumentumból egyértelművé vált, hogy más területeken is pénzt akarnak beszedni a magyar családoktól – mutatott rá Koncz Zsófia.

Az államtitkár szerint erre azért van szükség, mert az Európai Bizottság pénzt akar Ukrajna támogatásához, és ehhez a magyar családoktól is pénzt akarnak begyűjteni, amit a magyar kormány elutasít. 

De, ha olyan kormány lenne az ország élén, mint mondjuk a Tisza, amely gond nélkül kiszolgálná ezeket a kéréseket, akkor a nap végén bizony a magyar családok járnának rosszabbul

– fogalmazott.

Mint hozzátette, ugyanígy kellene a pénz a migrációs paktum végrehajtására is: Magyarországnak 30 ezer menekültet kellene befogadnia jövőre, és minden be nem fogadott ember után nyolcmillió forintot kell fizetni.

 

Generációk Találkozása díj

Ez 250 milliárd forint, míg a háromgyermekes anyák szja-mentessége 200 milliárd forintba kerül, és a kormány a magyar emberek pénzét a magyar családokra szeretné fordítani – szögezte le az államtitkár. A Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában Koncz Zsófia arról beszélt, hogy a Családbarát Magyarország Központ most első alkalommal adta át a Generációk Találkozása díjakat.

Az elismerést olyan emberek vagy közösségek kaphatták, akik és amelyek példamutató módon járulnak hozzá a családon belüli generációs összetartozás erősítéséhez.

Mint mondta, az volt a cél, hogy bemutassák, minden életkorban, minden korosztályban vannak példaképek, és fontos őket megtalálni. Az államtitkár közlése szerint a meghirdetett öt kategóriában mintegy 200 pályázat érkezett.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Kurucz Árpád)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektranszilvanizmus

Fejezetek a „Bűnnek nincs színe” című balos népszínműből

Bayer Zsolt avatarja

Szóval gond és baj ez az erdélyiség, hát még az erdélyi magyarság.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu