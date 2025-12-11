Európai Unióháborúgazdaság

Ha Európa nem változtat, akkor még mélyebbre ássa magát

Az egész térségünket visszaveti a jelenlegi háborúpárti hozzáállás.

Magyar Nemzet
2025. 12. 11. 11:50
Fotó: MTI/Kacsúr Tamás
– Nekünk az a meggyőződésünk, hogy ez a háború azon túl, hogy két szláv ország gyilkolja egymást és szedi az emberáldozatokat, tönkreteszi az európai gazdaságot – jelentette ki Kocsis Máté a közösségi oldalán. A Fidesz frakcióvezetője rámutatott, hogy a háború a magyar gazdaságot is visszavetette, ahogy a németet is.

Budapest, 2024. szeptember 30. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője reagál a miniszterelnök felszólalására az Országgyűlés plenáris ülésén 2024. szeptember 30-án. MTI/Koszticsák Szilárd
Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Az egész térséget visszavetette és nem vesszük észre, hogy az erre adott válaszok még tovább nehezítik az életünket. Ahogy azt sem vesszük észre, hogyha még jobban belemegyünk, hogyha még tovább jelen lesz ez a háborús pszichózis, hogyha ez elfogadottá válik, hogyha az európai emberek többsége ezzel megtanul azonosulni, 

akkor valójában mélyebbre ássuk magunkat, mint amiben most vagyunk

– mutatott rá a frakcióvezető. Rámutatott: ha az európai emberek azt mondja, hogy 2030-ra készüljünk fel a háborús helyzetre, és elfogadják azt a mondatot a német kancellártól, hogy a békeidőnek vége, akkor nem lesz megállás.

Ahogy a Magyar Nemzet korábban már beszámolt róla, Orbán Viktor arra figyelmeztetett, hogy az európai vezetők döntést hoztak arról, hogy az Európai Uniónak 2030-ra készen kell állnia egy Oroszországgal vívandó háborúra. Mint mondta, a magyar kormány célja továbbra is az, hogy az ország kimaradjon a konfliktusból.


Borítókép: Kocsis Máté (Fotó: MTI/Kacsúr Tamás)

