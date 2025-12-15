ózditisza párttakács péterhegedűs zsoltct berendezéskórház

Hazai forrásból erősítik a kórházakat: 40 milliárdot fordít a kormány diagnosztikai eszközökre

Új CT-készülékkel gyarapodott az Ózdi Almási Balogh Pál Kórház. Az átadáson részt vett a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára. Takács Péter az eseményen elmondta: a kormány mintegy negyvenmilliárd forint értékben szerez be korszerű képalkotó diagnosztikai eszközöket tisztán hazai forrásból az Országos diagnosztikai gyorsító program keretében.

Magyar Nemzet
2025. 12. 15. 13:53
Fotó: Katona Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
„A kormány mintegy 40 milliárd forint értékben szerez be nagy értékű diagnosztikai eszközöket az Országos diagnosztikai gyorsító programban tisztán hazai forrásból” – mondta a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára hétfőn az Ózdi Almási Balogh Pál Kórházban, ahol új CT-készüléket adott át.

Szombathely, 2025. december 8. Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára beszédet mond Szombathelyen, a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórházban az új digitális szubsztarkciós angiográfról (DSA-készülék) tartott sajtótájékoztatón 2025. december 8-án. MTI/Katona Tibor
Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára  Fotó: Katona Tibor / MTI

Takács Péter közölte, Ózdon több mint 200 millió forint állami támogatással valósulhatott meg az új CT-készülék beszerzése, ami szintlépést jelent a helyi kórház diagnosztikájában.

A gép hozzájárul ahhoz, hogy a „szűk időablakos” betegségeket – mint amilyen a stroke vagy a szívinfarktus – megfelelően ellássák a vármegye minden pontján 

– hangsúlyozta az államtitkár. Hozzátette: egy jó CT az agyvérzés diagnosztizálásához elengedhetetlen, és ezt a lehetőséget nem szabad elvenni az ózdiaktól.

A brüsszeli bürokraták és a Tisza Párt blokkolja a fejlesztéseket 

Takács Péter úgy fogalmazott, 

nem mindenki gondolkodik úgy, ahogy a magyar kormány. Hegedűs Zsolt, a Tisza Párt egészségügyi miniszterjelöltje ugyanis egy nemrég közzétett Facebook-bejegyzésben kritizálta és támadta ezt a CT- és MR-telepítési programot 

– mondta.

Szerinte ez azért is különösen disszonáns és visszatetsző, mert éppen Hegedűs politikai közössége az, amely blokkolja azokat az uniós forrásokat, amelyből ezt a programot eredetileg megvalósítani tervezték. Hozzátette, az Ózdon átadott CT is 70 milliárd forintnyi másik eszközzel együtt benne volt az úgynevezett Helyreállítási Alap programjában.

Ismertette, a projektben országosan összesen 900 milliárd forintnyi egészségügyi fejlesztés valósulhatott volna meg. 

Azonban ezt „a brüsszeli bürokraták és a magyarországi helytartóik – élükön most éppen a Tisza Párttal – politikai okokból blokkolják

– mondta.

Takács Péter beszédében azt javasolta Hegedűs Zsoltnak, hogy ha szerinte a magyar kormány mindent rosszul csinál, akkor „ne legyen gyáva és vállalja a szakpolitikai vitát” vele szemben. Erre az egészségügyi államtitkár szerint ő már számos lehetőséget kínált, azonban a tiszás politikus ezekkel nem élt.

Egy másik javaslatként Takács Péter azt fogalmazta meg Hegedűs Zsoltnak, hogy „szaladjon el Kollár Kingához – aki kifejtette, hogy mennyire örül a kórházi felújítások elmaradásának –, és beszélgessen vele vagy a pártelnökével, Magyar Péterrel és az ő tartótisztjeikkel Brüsszelben, hogy ne blokkolják tovább a magyar kórházaknak, a magyar embereknek, a magyar egészségügynek járó fejlesztési forrásokat.

Az államtitkár hangsúlyozta, a magyar kormány – függetlenül attól, hogy politikai ellenfeleik „miben mesterkednek” – elkötelezett, hogy megvalósítson mindent, amit az uniós forrásból terveztek. 

Hozzátette, az ózdi kórház épületének energetikai korszerűsítését a Jedlik Ányos programban fogják megvalósítani.

Az államtitkár hangoztatta, a magyar kormány minden olyan fejlesztést végre fog hajtani, amely a magyar egészségügyet, az egészségügyben dolgozókat és a betegeket szolgálja. Az Ózdon átadott CT alkalmas arra, hogy azzal több vizsgálatot végezzenek el egységnyi idő alatt, mint az eddigiekkel, jobb képminőségben, kisebb sugárterhelés mellett – jegyezte meg.

Az új CT után egy mentőautót is kapnak az ózdiak

Riz Gábor fideszes országgyűlési képviselő elmondta: az átadott CT az ózdiak egészségét szolgálja és meggyorsítja a diagnózis felállítását is.

Csuzda Gábor fideszes országgyűlési képviselő ismertette: 

a kórház főépületének energetikai fejlesztése több mint 1,1 milliárd forintból fog megvalósulni, január közepén pedig egy új mentőautót is kap a város. 

Megjegyezte, Ózdnak egy új mentőállomás mellett egy új mammográfiás készülékre is szüksége lesz.

Zsákai Zsolt, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház főigazgatója szerint az ózdi fejlesztés a teljes vármegye egészségügyi ellátásának szempontjából is kiemelkedő jelentőségű.

A beruházás egyszerre jelent gyorsabb diagnózist, pontosabb döntéseket, nagyobb betegbiztonságot és hatékonyabb gyógyítást 

– mondta.

Bélteczki János, az Ózdi Almási Balogh Pál Kórház főigazgatója beszédében elmondta, az intézmény földrajzi fekvése miatt különösen fontos az, hogy a jó minőségű sürgősségi betegellátáshoz megfelelő eszközök álljanak rendelkezésre. Hozzátette,

 a CT-nek köszönhetően az ózdi kórház felér az európai átlagkórházak technikai színvonalához 

és nagy segítség abban, hogy a betegeket nagyobb biztonságban láthassák el.

Borítókép: Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkára (b) és Király István orvos igazgató Szombathelyen, a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház új digitális szubsztrakciós angiográfjánál (DSA-készülék) 2025. december 8-án (Fotó: MTI/Katona Tibor)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

