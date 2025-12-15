Hazai forrásból erősítik a kórházakat: 40 milliárdot fordít a kormány diagnosztikai eszközökre

„A kormány mintegy 40 milliárd forint értékben szerez be nagy értékű diagnosztikai eszközöket az Országos diagnosztikai gyorsító programban tisztán hazai forrásból” – mondta a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára hétfőn az Ózdi Almási Balogh Pál Kórházban, ahol új CT-készüléket adott át.

Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára Fotó: Katona Tibor / MTI

Takács Péter közölte, Ózdon több mint 200 millió forint állami támogatással valósulhatott meg az új CT-készülék beszerzése, ami szintlépést jelent a helyi kórház diagnosztikájában.

A gép hozzájárul ahhoz, hogy a „szűk időablakos” betegségeket – mint amilyen a stroke vagy a szívinfarktus – megfelelően ellássák a vármegye minden pontján

– hangsúlyozta az államtitkár. Hozzátette: egy jó CT az agyvérzés diagnosztizálásához elengedhetetlen, és ezt a lehetőséget nem szabad elvenni az ózdiaktól.

A brüsszeli bürokraták és a Tisza Párt blokkolja a fejlesztéseket

Takács Péter úgy fogalmazott,

nem mindenki gondolkodik úgy, ahogy a magyar kormány. Hegedűs Zsolt, a Tisza Párt egészségügyi miniszterjelöltje ugyanis egy nemrég közzétett Facebook-bejegyzésben kritizálta és támadta ezt a CT- és MR-telepítési programot

– mondta.

Szerinte ez azért is különösen disszonáns és visszatetsző, mert éppen Hegedűs politikai közössége az, amely blokkolja azokat az uniós forrásokat, amelyből ezt a programot eredetileg megvalósítani tervezték. Hozzátette, az Ózdon átadott CT is 70 milliárd forintnyi másik eszközzel együtt benne volt az úgynevezett Helyreállítási Alap programjában.

Ismertette, a projektben országosan összesen 900 milliárd forintnyi egészségügyi fejlesztés valósulhatott volna meg.

Azonban ezt „a brüsszeli bürokraták és a magyarországi helytartóik – élükön most éppen a Tisza Párttal – politikai okokból blokkolják”

– mondta.

Takács Péter beszédében azt javasolta Hegedűs Zsoltnak, hogy ha szerinte a magyar kormány mindent rosszul csinál, akkor „ne legyen gyáva és vállalja a szakpolitikai vitát” vele szemben. Erre az egészségügyi államtitkár szerint ő már számos lehetőséget kínált, azonban a tiszás politikus ezekkel nem élt.