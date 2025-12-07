HungarMet Nonrofit Zrtidőjáráscsúcsértékelőrejelzésfelhőzet

Tél helyett őszi szürkeség: jövő héten is marad a szokatlanul enyhe, ködös idő

Továbbra sem érkezik igazi tél: a jövő hét nagy részében borult, párás, sok helyen ködös időre számíthatunk, miközben a nappali hőmérséklet még mindig elérheti a 10 fokot is. A hét vége felé ugyan lehűlés jön, de továbbra is marad a szürke, csapadékszegény idő.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 07. 17:31
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Folytatódik az átlagosnál enyhébb időjárás a jövő héten is – írja előrejelzésében a HungarMet Nonrofit Zrt

Előrejelzés hétfő délelőttre Fotó: HungaroMet  Nonprofit Zrt.

Az időjárás-jelentés szerint marad a borult, párás, gyakran ködös idő, néhol szitálás is várható. 

A hőmérséklet csúcsértéke 

a hét első felében 10 Celsius-fok körül alakul, majd csökken a nappali felmelegedés mértéke és vasárnap már csak 1–5 fok valószínű a legmelegebb órákban. 

Hétfőn többnyire erősen felhős vagy borult, párás, helyenként tartósan ködös idő várható. A szitálás mellett főként az ország északnyugati felében gyenge intenzitású eső is valószínű. A déli, délnyugati szelet csak néhol kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 6 és 9 fok között változik.

Kedden reggel még többfelé borult, helyenként ködös idő valószínű. Napközben némileg csökken a felhőzet, javulnak a látási viszonyok, de (főleg keleten) borult marad az idő. Északkeleten, a határ mentén lehet gyenge eső. A szél mérsékelt marad. A minimum 0 és plusz 6, a maximum többnyire 8 és 13 fok között valószínű, de északkeleten kissé hűvösebb lehet.

Szerdára virradóra megnövekszik a felhőzet, helyenként köd képződik, utóbbi napközben nem mindenütt oszlik fel, viszont a felhőzet nagyobb területen csökken. Csapadék nem valószínű. A szél mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 1 és plusz 4, a legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 8 és 13 fok között alakul, de a tartósan ködös részeken hidegebb lesz.

Csütörtökre virradóra nagy területen köd, rétegfelhőzet képződik, amelyek nagy része napközben is tartósan megmarad. Csapadék nem valószínű. Az északiasra forduló szél helyenként megélénkül. Hajnalban a hőmérséklet mínusz 1 és plusz 4 fok között, kora délután általában 4 és 9 fok között várható.

Péntekre virradóra romlanak, napközben javulnak a látási viszonyok, de nagyrészt borult, párás marad az idő és néhol előfordulhat szitálás. A légmozgás gyenge marad. 

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 1 és plusz 4, a legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 7 fok között alakul.

Szombaton nagyrészt tartósan borult, párás idő várható, néhol előfordulhat szitálás. A légmozgás gyenge marad. A hőmérséklet hajnalban mínusz 2 és plusz 3, délután 1 és 5 fok között valószínű.

Vasárnap nagyrészt tartósan borult, párás idő valószínű és néhol előfordulhat szitálás. A légmozgás gyenge marad. Hajnalban a hőmérséklet mínusz 2 és plusz 3, délután 1 és 5 fok között valószínű.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Aranyosi Péter csúnyán lejáratta magát Juszt László műsorában

Felhévizy Félix avatarja

Vastag bőr van az arcán, az biztos.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu