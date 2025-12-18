Rendkívüli

Orbán Viktor: Magyarország számára nem járható út, hogy közös hitelből finanszírozzuk Ukrajnát

Kocsis Máté: Aki a Tiszára szavaz, az Brüsszelre szavaz

Európa a háborúra hangol, a magyarok viszont nem kérnek ebből – mondta a Fidesz frakcióvezetője az Igazság órájában. Kocsis Máté szerint senki nem lehet nyugodt, miután a németek, a franciák és a britek is 85 éve nem látott háborús készülődésben vannak.

Munkatársunktól
2025. 12. 18. 7:28
– Már meg sem lepődünk azon, hogy az uniós döntéshozásból hiányzik a józan ész. Egyelőre úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság elnöke visszakozott attól, hogy erőből döntés szülessen az orosz vagyont illetően. Egy ilyen döntés ugyanis eszkalációhoz vezethet: 210 milliárd eurónyi összegről beszélünk, ez mondjuk Románia GDP-jével egyezik meg, ha ezt valaki el akarja venni, annak várható következménye lesz – fogalmazott Kocsis Máté az Igazság órájában. A Fidesz frakcióvezetője hozzátette, erről a szándékról elvileg letettek az EU vezetői, de szerinte inkább csak az eszközök változtak, trükközni próbálnak.

Kocsis Máté
Kocsis Máté: Ha valaki a Tiszára szavaz, Brüsszelre szavaz (Forrás: YouTube/Képernyőkép)

Kocsis Máté: Sorsdöntő az EU-csúcs, senki sem lehet nyugodt

Álláspontja szerint sorsdöntő a mostani EU-csúcs. – Hazánk ugyanakkor nincs egyedül, van valami a levegőben, a brüsszeli csúcs körül történik valami, csak még nem tudjuk, mi ez, de egy biztos, a németek, a franciák és a britek is 85 éve nem látott háborús készülődésben vannak. Senki nem lehet nyugodt – mutatott rá.

Németh Balázs felidézte az Európai Néppárt azon álláspontját, mely szerint az orosz energiahordozók elleni szakciókat továbbra is fent kell tartani. Megjegyezte, beszédes, hogy idehaza a Tisza Párt hallgat ebben az ügyben, Kocsis Máté szerint viszont egyáltalán nem furcsa, hiszen Magyar Péter az Európai Néppártban csupán egy beosztott, a kutyát nem érdekli, mit mond az itthoni közönségének. – Ugyanakkor neki van egy dedikált feladata, egy mentelmi jogánál fogott ember, akinek a pártcsaládja elvárja, hogy csendben érvényesítse a magyarokon Brüsszel akaratát – közölte, kiemelve, hogy igazából mindegy, miről beszél Magyar Péter itthon, mert

ha valaki a Tiszára szavaz, Brüsszelre szavaz.

– Arról persze Magyar Péter és a pártja szemérmesen hallgat, hogy ezerkétszáz forint körüli összegbe kerül majd a benzin és háromszorosára nőnek a villamosenergia-árak, hogyha a néppárti tervek megvalósulnak Magyarországon is – mutatott rá.

A műsorban szó volt a brit vezérkari főnök háborúpárti kijelentéséről, amely szerint fel kell készülni arra, hogy nem csupán az egyenruhát viselő katonáknak kell harcolni, hanem a fiainknak és a lányainknak is. – Mégis hogy képzeli ezt? Miért beszél ez bármelyik magyar apa lányairól és fiairól? Abszurd és pofátlan – fakadt ki Kocsis Máté.

– A birodalmi gondolkodásból ered, hogy vagyunk mi, britek, kinyilatkoztatunk és a többiek meg tudomásul veszik a provinciákban. De nem, ez az idő elmúlt, vagy ha nem, akkor jó reggelt, nemet kell mondanunk rá. Ez egy sokat látott katonaember, akinek a szavai életveszélyesek. Nem akarom, hogy az én fiaim és lányom nevébe bárki nyilatkozatot tegyen, menjen az anyjába – fogalmazott.

Azzal kapcsolatban, amit a HVG írt a Medián kutatása alapján, hogy a Tisza Párt hatalomra kerülése még a gyermekvállalási kedvet is növeli majd, Kocsis Máté úgy fogalmazott: ez annyira abszurd, hogy Magyar Péter szerinte lassan azzal is előállhatna, hogyha fehér karácsonyunk lesz, az is az ő érdeme. – Szekunder szégyenem van ettől, de még az is lehet, hogy végül Magyar Péter valóban meghozza a gyermekvállalási kedvet, miután maga a pártelnök úgy véli önmagáról, hogy bármelyik nőt megkaphatja – fogalmazott.

 

Még a baloldali közvélemény-kutatók is a Fidesz győzelmét látják

Azzal kapcsolatban, hogy Török Gábor és a Medián is utalgatott arra, hogy a Fidesz fog nyerni a választáson, Kocsis Máté megjegyezte, fontos, hogy a közvélemény foglalkozzon azzal, hogy amíg korábban a baloldali kötődésű intézetek azt kommunikálták, húsz százalékkal vezet a Tisza Párt, most sorra hátrálnak meg és kezdenek valós eredményeket csepegtetni.

– Csökken az esélyük, mondjuk eddig sem volt magas. Azok, akik csinálják a politikát, azok értik, hogy ezek a kamu kutatások arra valók, hogy nagyjából kiszolgálják a közélet iránt kevésbé érdeklődők igényeit is, ezért hazudoznak. De akik láttak már karón varjút, azok tudják, nem a Török Gáborokra kell figyelni. Mindegy mit mondanak, a mögöttük álló emberek tudják, hogy gáz van, és jelen állás szerint ebből egy Fidesz győzelem lesz  – vélekedett a politikus. 

A Fidesz frakcióvezetője kommentálta Tóta W. Árpád nyilatkozatát, mely szerint a kiszivárgott Tisza megszorítócsomagját a Fidesz a mesterséges intelligencia által generálta.

– Erre szokták a kommentelők azt írni: ez ki ez? Ez a fiú meg van sértődve, emlékszem, amikor az egyik frakcióülésre eljött, megjelent, a rá jellemző beszédstílusban, és kérdezett mindenféle hülyeséget, mi pedig válaszoltunk rá. De végül egyetlen sort sem írt róla a HVG-n végül, mert egy felkészületlen fajankó – véleményezte. 

Azokra a hírekre, mely szerint Lázár János próbált szövetségre lépni több politikussal, amikor újra miniszter lett 2022-ben – jelesül Gulyás Gergellyel és Kocsis Mátéval –, de kikosarazták, Kocsis Máté tisztázta, ezek a cikkek szerinte a vágyvezérelt újságírás termékei. – Mi barátok vagyunk Jánossal, kifejezetten jó a viszonyunk – jelezte Kocsis Máté. A fideszes politikus szerint a másik oldalon mindig azt ütik, aki erős, Lázár Jánosnak van egy olyan teljesítménye, ami miatt róla el kell terjeszteni, hogy nem szeretik a Fideszen belül. 

Magyar Péter már a karmelitában és a Sándor-palotában karácsonyozna jövőre

A műsorban reagáltak a Telex egyik cikkére is, amelyben arról írtak, Magyar Péternek nagy tervei vannak, 2026-ban már a gyerekekkel együtt ünnepli majd a karácsonyt a karmelitában és a Sándor-palotában. 

– Ő nemcsak miniszterelnök lesz, hanem államfő is, és az anyukája még biztatta is, hogy mennyire ügyes. De miért ülne be a Sándor-palotába? De a karmelitába se fog beülni, de rendben, játszunk el a gondolattal: elkészítjük róla az új képeket, feltesszük Tinderre, és akkor hátha jobban jönnek a csajok, majd átmegyünk a Sándor-palotába és papírkoronát teszünk a fejére. A Telextől persze senki nem tette fel neki a kérdést, hogy már miért is ülnél be a Sándor-palotába, te? – mutatott rá Kocsis Máté.

A Fidesz frakcióvezető azzal zárta, hogy soha nem volt akkora jelentősége annak, hogy békés új évet kívánunk egymásnak, mint most. – Nem tudjuk, mi van az európai elit fejében, és sokan úgy vannak vele, hogy ezek csak politikai allűrök, de nyissák ki a fülüket és a szemüket, a britek a franciák és a németek is a háborúra készülnek, de a hollandok is úgy fogalmaznak, olyan háború előtt állunk, amit a dédapáink vívtak. Nekünk 2026-ban lesz az utolsó esélyünk, hogy elmondhassuk véleményünket erről. Ha jobboldali kormány marad, akkor biztos lehet benne mindenki, hogy a béke mellett maradunk. De ha egy brüsszeli báb kerül ide, aki a Sándor-palotában fotózkodik majd, senki ne csodálkozzon, hogy az oroszok ellen indítanak majd minket, egy világháborúba sodorva a magyarokat – összegzett Kocsis Máté.

 

Borítókép: Kocsis Máté (Forrás: YouTube/Képernyőkép)

Pozsonyi Ádám
idezojelekbaloldal

Hogyan fordult meg a baloldal és a jobboldal viszonya a háborúhoz?

Pozsonyi Ádám avatarja

Korunkban az a jó, hogy voltaképp bárki mondhat bármit. Ez a teljes szabadság kora.

