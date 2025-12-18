Kocsis Máté: Aki a Tiszára szavaz, az Brüsszelre szavaz

– Már meg sem lepődünk azon, hogy az uniós döntéshozásból hiányzik a józan ész. Egyelőre úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság elnöke visszakozott attól, hogy erőből döntés szülessen az orosz vagyont illetően. Egy ilyen döntés ugyanis eszkalációhoz vezethet: 210 milliárd eurónyi összegről beszélünk, ez mondjuk Románia GDP-jével egyezik meg, ha ezt valaki el akarja venni, annak várható következménye lesz – fogalmazott Kocsis Máté az Igazság órájában. A Fidesz frakcióvezetője hozzátette, erről a szándékról elvileg letettek az EU vezetői, de szerinte inkább csak az eszközök változtak, trükközni próbálnak.

Kocsis Máté: Ha valaki a Tiszára szavaz, Brüsszelre szavaz (Forrás: YouTube/Képernyőkép)

Kocsis Máté: Sorsdöntő az EU-csúcs, senki sem lehet nyugodt

Álláspontja szerint sorsdöntő a mostani EU-csúcs. – Hazánk ugyanakkor nincs egyedül, van valami a levegőben, a brüsszeli csúcs körül történik valami, csak még nem tudjuk, mi ez, de egy biztos, a németek, a franciák és a britek is 85 éve nem látott háborús készülődésben vannak. Senki nem lehet nyugodt – mutatott rá.

Németh Balázs felidézte az Európai Néppárt azon álláspontját, mely szerint az orosz energiahordozók elleni szakciókat továbbra is fent kell tartani. Megjegyezte, beszédes, hogy idehaza a Tisza Párt hallgat ebben az ügyben, Kocsis Máté szerint viszont egyáltalán nem furcsa, hiszen Magyar Péter az Európai Néppártban csupán egy beosztott, a kutyát nem érdekli, mit mond az itthoni közönségének. – Ugyanakkor neki van egy dedikált feladata, egy mentelmi jogánál fogott ember, akinek a pártcsaládja elvárja, hogy csendben érvényesítse a magyarokon Brüsszel akaratát – közölte, kiemelve, hogy igazából mindegy, miről beszél Magyar Péter itthon, mert

ha valaki a Tiszára szavaz, Brüsszelre szavaz.

– Arról persze Magyar Péter és a pártja szemérmesen hallgat, hogy ezerkétszáz forint körüli összegbe kerül majd a benzin és háromszorosára nőnek a villamosenergia-árak, hogyha a néppárti tervek megvalósulnak Magyarországon is – mutatott rá.

A műsorban szó volt a brit vezérkari főnök háborúpárti kijelentéséről, amely szerint fel kell készülni arra, hogy nem csupán az egyenruhát viselő katonáknak kell harcolni, hanem a fiainknak és a lányainknak is. – Mégis hogy képzeli ezt? Miért beszél ez bármelyik magyar apa lányairól és fiairól? Abszurd és pofátlan – fakadt ki Kocsis Máté.