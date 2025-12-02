Rendkívüli

Stabilan vezet a Fidesz, üvegplafon a Tisza felett

Kocsis Máté lerántotta a leplet Magyar Péterékről + videó

A magyar baloldal valójában sosem tűnt el: csupán új név alatt, a Tisza Párt mögé rejtőzve rendezi újra sorait Kocsis Máté szerint. A Fidesz frakcióvezetője Facebook-videójában arról beszélt, hogy a régi baloldal ugyanazokkal az emberekkel és ugyanazzal a színjátékkal tér vissza – csak most épp más zászló alatt.

Magyar Nemzet
2025. 12. 02. 9:36
Kocsis Máté az Igazság órájában (Forrás: YouTube)
Fotó: YouTube
El ne tévedjen valaki. Ezek a Hont Gáborok, ezek az ilyen-olyan komcsi funkcionáriusok leszármazottai. Ezek ugyanazok, vagy a gyerekeik. Ez a magyar baloldali világ újrarendeződése – fogalmazott Facebook-videójában Kocsis Máté.

A Fidesz frakcióvezetője reméli, hogy senki nem gondolta, hogy Magyar Péter megjelenésével eltűnt a régi baloldal. Az csak átalakult. Ez ugyanis ugyanaz a baloldali színjáték, amit korábban is játszottak. Csak most éppen Tiszának hívják.

Legutóbb Mindenki Magyarországa Mozgalomnak hívták. Meg koordinált indulásnak. Mindig adnak neki valami nevet, hogy nehogy kiderüljön, hogy ezek baloldaliak, aztán a végén mindig úgyis kiderül

– fogalmazott. Hozzátette: az a párt, amelyiknek a programja baloldali, a szakértői baloldaliak, az elnöke egy baloldali családból jön, és a jelöltjei is baloldaliak, az egy baloldali párt.

Borítókép: Kocsis Máté és Németh Balázs (Forrás: YouTube)


