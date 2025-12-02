Nagyon fontos volt az ezredik kérdés, amit Lázár Jánosnak tettek fel

– Tiszavasváriban elhangzott az ezredik kérdés is – írta Lázár János Facebook-bejegyzésében.

Lázár János Tiszavasváriban Forrás: Facebook

Az építési és közlekedési miniszter országjárásának idei utolsó kültéri állomásán arról beszélt:

nincs megélhetés, nincs boldogulás munka nélkül.

– Továbbra is kötelességünk szövetséget ajánlani a magyarországi cigányságnak. A fiatal cigánygyerekekben és az integrációban olyan lehetőségek rejlenek, amelyek teljesen feleslegessé teszik, hogy idegen népeket kelljen befogadnunk.

Mert minden cigány gyerek egy esély Magyarországnak. Minden cigány gyermekért felelősséggel tartozunk, ezért esélyt adunk a tanulásra és a munkára.

Orbán Viktor és a Fidesz kormányainak egyszerű a működése: dolgozni kell, és akkor mindent megadunk! Széthúzás helyett szövetség – hangsúlyozta Lázár János.