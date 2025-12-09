Még hónapokig börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

A másodfokú bíróság helybenhagyta a Budai Központi Kerületi Bíróság (BKKB) korábbi döntését, amivel február 21-ig meghosszabbították a kémkedéssel gyanúsított, az ukrán kémbotrány kirobbanásával egy időben őrizetbe vett Holló István letartóztatását – derült ki a Fővárosi Törvényszék lapunknak adott tájékoztatásából. A végzés végleges.

Kémkedés gyanúja

Hollóról egy tavasszal megtartott nemzetbiztonsági bizottsági ülés után derültek ki konkrét információk. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője jelentette ki, hogy a férfi már hosszú ideje a magyar elhárítás látókörében van.

Hollót a TEK közreműködésével fogták el és vele szemben már kémkedés és más bűncselekmény gyanújának bűntette miatt a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) folytat eljárást.

Hírszerző tevékenység

Kocsis azt is kifejtette: Holló az ukrán katonai hírszerzéssel együttműködve Magyarország hadseregének és energetikai rendszerének megismerésére vonatkozó aktív hírszerző tevékenységet folytatott. Kapcsolatrendszerében számos ukrán titkosszolgálati és hazai honvédségi és energetikai szektorban releváns személyt azonosítottak.

Kapcsolatban állhatott Ruszin-Szendi Romulusszal

Holló István ténykedése során közvetlenül tartott kapcsolatot a honvédelmi terület egykori magas rangú vezetőjével, akivel a magyarországi hadiiparral és a honvédség hadi készleteivel kapcsolatban folytatott egyeztetéseket, mindezt szoros összefüggésben tette az ukrán fegyver- és lőszerigényekkel – tette hozzá még Kocsis, hangsúlyozva, hogy

Holló István kapcsolatrendszerében számos, magyar politikai életben aktív szereplő megtalálható.

Azt pedig már a Magyar Nemzet derítette ki, hogy Ruszin-Szendi Romulusz rendszeres kapcsolatot tarthatott fenn Holló Istvánnal. Azt, hogy találkoztak, Magyar Péter honvédelmi tanácsadója sem tagadta. Erről bővebben ebben a cikkünkben olvashatnak.