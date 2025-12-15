Nem véletlen, hogy elhallgatott a zene, globálisan lehalt a Spotify

Tömegesen jelentettek hibát a Spotify-felhasználók szerte a világon hétfő délután – írja az Index. A Downdetectorhoz több mint 30 ezer bejelentés érkezett pár óra alatt.
Az alkalmazás kezdőképernyőjén csak három pontot láttak délután három óra környékén a felhasználók, amely bár arra utal, hogy tölt az oldal, a szolgáltatás gyakorlatilag elérhetetlen.
A Spotifyt megkeresték a hiba okának és az elhárítás várható időpontjának tisztázására, azonban egyelőre semmi hír arról, hogy mi mehetett tönkre. Azóta viszont minden megjavult, újra lehet zenét hallgatni.
