spotifyleállászenehiba

Nem véletlen, hogy elhallgatott a zene, globálisan lehalt a Spotify

Nem az ön készülékében van a hiba. És nem is a fülével.

Magyar Nemzet
Forrás: Index2025. 12. 15. 17:04
spotify
illusztráció Forrás: Pexels
Tömegesen jelentettek hibát a Spotify-felhasználók szerte a világon hétfő délután – írja az Index. A Downdetectorhoz több mint 30 ezer bejelentés érkezett pár óra alatt.

Az alkalmazás kezdőképernyőjén csak három pontot láttak délután három óra környékén a felhasználók, amely bár arra utal, hogy tölt az oldal, a szolgáltatás gyakorlatilag elérhetetlen.

A Spotifyt megkeresték a hiba okának és az elhárítás várható időpontjának tisztázására, azonban egyelőre semmi hír arról, hogy mi mehetett tönkre. Azóta viszont minden megjavult, újra lehet zenét hallgatni.

