Ököllel ütötte társát a gyermekotthonban

Több erőszakos cselekményt elkövetett a fiatalkorú lány egy Somogy vármegyei gyermekotthonban, ezért az ügyészség vádat emelt ellene.

2025. 12. 09. 7:47
A Kaposvári Járási Ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette és más bűncselekmény miatt emelt vádat azzal a fiatalkorú lánnyal szemben, aki 18. születésnapja előtt több erőszakos bűncselekményt is elkövetett az egyik Somogy vármegyei gyermekotthonban. 

young lady covering face with hands in checked shirt and looking depressed , front view.
A felvétel illusztráció (Forrás: Freepik)

A vádirat szerint a fiatalkorú lány egy gyermekotthon kisgyermekes anyák részére fenntartott részében lakott, ahol a házirend szerint lefekvés előtt le kell adni az elektronikus eszközöket. A gyermekfelügyelő azonban hiába kérte, a vádlott nem volt hajlandó átadni a tabletjét. 

A hosszas vita után a lány végül eleget tett a sértett kérésének, de később felindult állapotban a nevelői irodához ment, ahol a hangos kiabálásra folyosóra kilépő sértettet nagy erővel mellkason lökte, miközben fennhangon szidalmazta.

A vádlottal ezután is akadtak problémák, mivel később két nevelt társával került konfliktusba. 

A fiatal lány ennek során egyikük kezéből kiütötte a mobiltelefonját, míg a másik lányt a veszekedés miatt a szobába érkező gyermekfelügyelő jelenlétében ütötte ököllel arcon.

Az ügyészség a Marcali Járásbíróságra benyújtott vádiratában a vádlottal szemben fiatalkorúak fogházában végrehajtandó szabadságvesztés kiszabására tett indítványt azzal, hogy a büntetés végrehajtását próbaidőre függessze fel.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)

