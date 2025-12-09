Ököllel ütötte társát a gyermekotthonban

A Kaposvári Járási Ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette és más bűncselekmény miatt emelt vádat azzal a fiatalkorú lánnyal szemben, aki 18. születésnapja előtt több erőszakos bűncselekményt is elkövetett az egyik Somogy vármegyei gyermekotthonban.

A felvétel illusztráció (Forrás: Freepik)

A vádirat szerint a fiatalkorú lány egy gyermekotthon kisgyermekes anyák részére fenntartott részében lakott, ahol a házirend szerint lefekvés előtt le kell adni az elektronikus eszközöket. A gyermekfelügyelő azonban hiába kérte, a vádlott nem volt hajlandó átadni a tabletjét.

A hosszas vita után a lány végül eleget tett a sértett kérésének, de később felindult állapotban a nevelői irodához ment, ahol a hangos kiabálásra folyosóra kilépő sértettet nagy erővel mellkason lökte, miközben fennhangon szidalmazta.

A vádlottal ezután is akadtak problémák, mivel később két nevelt társával került konfliktusba.

A fiatal lány ennek során egyikük kezéből kiütötte a mobiltelefonját, míg a másik lányt a veszekedés miatt a szobába érkező gyermekfelügyelő jelenlétében ütötte ököllel arcon.

Az ügyészség a Marcali Járásbíróságra benyújtott vádiratában a vádlottal szemben fiatalkorúak fogházában végrehajtandó szabadságvesztés kiszabására tett indítványt azzal, hogy a büntetés végrehajtását próbaidőre függessze fel.