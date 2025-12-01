Orbán Viktor a háborúpárti Brüsszel útjában van

A mai napig a brüsszeliek és a háborúpártiak útjában vagyunk, mert mi nemet mondunk a háborúra , és nemet mondunk Ukrajna uniós tagságára is – mondta közösségi oldalára feltöltött videójában Menczer Tamás.

A kormánypártok kommunikációs igazgatója emlékeztetett, a magyar kormányt le akarják váltani, és erre jó példa Manfred Weber, aki az Európai Parlamentben kijelentette, Orbán Viktor a múlt, Magyar Péter a jövő.

Tehát egy bábkormányt akarnak, egy Tisza Párt által irányított bábkormányt egy fogott ember vezetésével, ez a fogott ember Magyar Péter. Ezeket le kell győznünk, el kell zavarnunk itthon is, meg Brüsszelben is

– hangsúlyozta a politikus.