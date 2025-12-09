Puzsér Róbert tényleg betelefonált a Hír TV-be? Hamis videó terjed a neten

Egy hamisított felvétel terjed az interneten, amely szerint Puzsér Róbert a napokban betelefonált a Hír TV egyik műsorába. Bár az egyértelmű, hogy a baloldali megmondóember nem tett ilyet, a műsor vezetőjét mégis folyamatos támadások érik a hamis felvétel miatt – közölte a Hír TV.

Puzsér Róbert. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

A hamisított felvételhez két külön adás részleteit vágták össze, valamint Puzsér Róbert egy korábbi megszólalását használták fel. Mindezt több jel is alátámasztja, mint a pontatlan vágás vagy az, hogy a manipulált felvételen látható dátumon más vezette a műsort.

Bár a felvétel hamissága egyértelmű, mégis volt olyan online portál, amely elkezdte terjeszteni az álhírt.

A műsorvezetőt is durva hangnemben támadták az interneten. Elmondása szerint a zaklatók kiléte visszacsatolható a Tisza Párt követőinek a közösségéhez, ráadásul a hamisított felvételt több tiszás csoportban is megosztották.

Nincs semmi újdonság ebben

– vélekedett a műsorvezető.