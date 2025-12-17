Végleg eltiltanák a vezetéstől a Nagykörút ámokfutóját, aki lopott autóval okozott balesetet

A vádlott félrehúzódott, de amikor a rendőrök kiszálltak a kocsijukból, gázt adott és elhajtott a Nyugati tér felé. A piros lámpa ellenére megfordult és a Blaha Lujza tér irányába haladt. Átlagosan 111 kilométer per órás sebességgel száguldva átment több piroson, majd az Erzsébet körútnak a Király utca és a Dohány utca közötti szakaszán felhajtott a gömbsorral védett villamospályára. Ekkor már két rendőrautóval is üldözték.

Az ámokfutásnak ütközés lett a vége.

Az ütközés után a vétkes sofőr és társai kiszálltak, és anélkül, hogy meggyőződtek volna arról, ki, milyen sérülést szenvedett a másik autóban, segítségnyújtás nélkül elszaladtak. A taxit vezető férfi könnyen, utasa súlyosan sérült – írt a főügyészség, hozzátéve, hogy a rendőrök perceken belül elfogták a balesetet okozó férfit és társait.