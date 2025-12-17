nagykörútnyugati térámokfutó

Végleg eltiltanák a vezetéstől a Nagykörút ámokfutóját, aki lopott autóval okozott balesetet

Vádat emelt és börtönbüntetést, valamint a járművezetéstől végleges eltiltást indítványoz a Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség az ellen a 28 éves férfi ellen, aki nyáron bódult állapotban autós ámokfutásba kezdett a Nagykörúton – közölte a Fővárosi Főügyészség.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 17. 12:48
illusztráció Fotó: Shutterstock Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kétféle kábítószert is fogyasztott a férfi július 10-én, majd elvitte édesapja kocsiját a szülő tudta és engedélye nélkül. A férfi bódultan – a vele utazó két barátjával együtt – az éjjeli órákban Pest vármegyéből a fővárosba hajtott. A VI. kerületben a Teréz körúton egy járőr megállította a gépkocsit.

A vádlott félrehúzódott, de amikor a rendőrök kiszálltak a kocsijukból, gázt adott és elhajtott a Nyugati tér felé. A piros lámpa ellenére megfordult és a Blaha Lujza tér irányába haladt. Átlagosan 111 kilométer per órás sebességgel száguldva átment több piroson, majd az Erzsébet körútnak a Király utca és a Dohány utca közötti szakaszán felhajtott a gömbsorral védett villamospályára. Ekkor már két rendőrautóval is üldözték. 

Az ámokfutásnak ütközés lett a vége.

Az ütközés után a vétkes sofőr és társai kiszálltak, és anélkül, hogy meggyőződtek volna arról, ki, milyen sérülést szenvedett a másik autóban, segítségnyújtás nélkül elszaladtak. A taxit vezető férfi könnyen, utasa súlyosan sérült – írt a főügyészség, hozzátéve, hogy a rendőrök perceken belül elfogták a balesetet okozó férfit és társait.

A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség a sofőrrel szemben jármű önkényes elvétele, súlyos testi sértés okozó közúti veszélyeztetés bűntette és más bűncselekmények, a két utasa ellen két-két rendbeli segítségnyújtás elmulasztásának bűntette miatt nyújtott be vádiratot a bíróságra.

A kerületi ügyészség mindhárom, büntetett előéletű vádlottal szemben végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását, korábbi, felfüggesztett szabadságvesztéseik végrehajtásának elrendelését indítványozta, a bódult vezető ellen ezen felül a járművezetéstől végleges hatályú eltiltást is.

A vádlottak letartóztatásban vannak.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekújságírás

Úgy „Lakitelek táján”

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – Nem volt haszontalan a sportújságírással töltött tizenvalahány év.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu