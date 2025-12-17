Kétféle kábítószert is fogyasztott a férfi július 10-én, majd elvitte édesapja kocsiját a szülő tudta és engedélye nélkül. A férfi bódultan – a vele utazó két barátjával együtt – az éjjeli órákban Pest vármegyéből a fővárosba hajtott. A VI. kerületben a Teréz körúton egy járőr megállította a gépkocsit.
Végleg eltiltanák a vezetéstől a Nagykörút ámokfutóját, aki lopott autóval okozott balesetet
Vádat emelt és börtönbüntetést, valamint a járművezetéstől végleges eltiltást indítványoz a Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség az ellen a 28 éves férfi ellen, aki nyáron bódult állapotban autós ámokfutásba kezdett a Nagykörúton – közölte a Fővárosi Főügyészség.
A vádlott félrehúzódott, de amikor a rendőrök kiszálltak a kocsijukból, gázt adott és elhajtott a Nyugati tér felé. A piros lámpa ellenére megfordult és a Blaha Lujza tér irányába haladt. Átlagosan 111 kilométer per órás sebességgel száguldva átment több piroson, majd az Erzsébet körútnak a Király utca és a Dohány utca közötti szakaszán felhajtott a gömbsorral védett villamospályára. Ekkor már két rendőrautóval is üldözték.
Az ámokfutásnak ütközés lett a vége.
Az ütközés után a vétkes sofőr és társai kiszálltak, és anélkül, hogy meggyőződtek volna arról, ki, milyen sérülést szenvedett a másik autóban, segítségnyújtás nélkül elszaladtak. A taxit vezető férfi könnyen, utasa súlyosan sérült – írt a főügyészség, hozzátéve, hogy a rendőrök perceken belül elfogták a balesetet okozó férfit és társait.
További Belföld híreink
A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség a sofőrrel szemben jármű önkényes elvétele, súlyos testi sértés okozó közúti veszélyeztetés bűntette és más bűncselekmények, a két utasa ellen két-két rendbeli segítségnyújtás elmulasztásának bűntette miatt nyújtott be vádiratot a bíróságra.
A kerületi ügyészség mindhárom, büntetett előéletű vádlottal szemben végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását, korábbi, felfüggesztett szabadságvesztéseik végrehajtásának elrendelését indítványozta, a bódult vezető ellen ezen felül a járművezetéstől végleges hatályú eltiltást is.
A vádlottak letartóztatásban vannak.
További Belföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Megmentette a kellemetlen kérdésektől a Tisza Pártot Karácsony Gergely
A főpolgármester nem szerette volna, hogy a Főváros Közgyűlésben szó legyen a migrációs paktumról.
Vonattal menekült a cseh férfi, aki brutálisan megerőszakolt, majd meggyilkolt egy nőt a Tiszai pályaudvarnál
Egy bokros részen kezdődött az aktus, gyilkoság lett belőle.
A Tisza Párt a fővárosban is összeolvadt a régi baloldallal
Megint megszavazzák Karácsony Gergelyék költségvetését.
Hankó Balázs: A kormány a magyar családokat támogatja, nem a migrációt
A magyar családpolitika egyedülálló Európában – hangsúlyozta Hankó Balázs.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Megmentette a kellemetlen kérdésektől a Tisza Pártot Karácsony Gergely
A főpolgármester nem szerette volna, hogy a Főváros Közgyűlésben szó legyen a migrációs paktumról.
Vonattal menekült a cseh férfi, aki brutálisan megerőszakolt, majd meggyilkolt egy nőt a Tiszai pályaudvarnál
Egy bokros részen kezdődött az aktus, gyilkoság lett belőle.
A Tisza Párt a fővárosban is összeolvadt a régi baloldallal
Megint megszavazzák Karácsony Gergelyék költségvetését.
Hankó Balázs: A kormány a magyar családokat támogatja, nem a migrációt
A magyar családpolitika egyedülálló Európában – hangsúlyozta Hankó Balázs.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!