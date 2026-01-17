Rendkívüli

Háborúellenes nagygyűlés Miskolcon – kövesse nálunk élőben!

dpkbékeháborúellenes gyűlésdvtk aréna

A behavazott Lillafüredről jelentkezett Rákay Philip, hamarosan kezdődik az év első háborúellenes gyűlése

A tegnapi próba után ma már minden készen áll Miskolcon.

Magyar Nemzet
2026. 01. 17. 10:04
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
– Ódákat lehetne zengeni a behavazott Lillafüredről - ami a szívem egyik csücske -, ahogy a jégtömbbé fagyott vízesésről is, de most irány a DVTK Aréna – írta közösségi oldalán Rákay Philip.

DPK gyűlés Szeged Orbán Viktor
Ma is lesz Háborúellenes gyűlés. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A Háborúellenes gyűlések házigazdája kiemelte, 

várunk mindenkit a DPK háborúellenes gyűlésén, 11 órakor élőben a TV2 és a Hír Tv műsorán, valamint a Mandiner YouTube-csatornáján! Aki békét akar, velünk tart!

Mint ismert, tavaly ősszel indult útjára a digitális polgári körök országjárása, ami most Miskolcon folytatódik. A DPK eddigi öt háborúellenes gyűlésén rengetegen vettek részt, ezzel bizonyítva, hogy a magyarok kiállnak a béke mellett. Vélhetően nem lesz ez másképp a 11 órától kezdődő rendezvényen sem, amelynek csúcspontja Orbán Viktor miniszterelnök helyzetértékelése lesz.

Borítókép: Háborúellenes gyűlés (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

