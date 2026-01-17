A behavazott Lillafüredről jelentkezett Rákay Philip, hamarosan kezdődik az év első háborúellenes gyűlése

– Ódákat lehetne zengeni a behavazott Lillafüredről - ami a szívem egyik csücske -, ahogy a jégtömbbé fagyott vízesésről is, de most irány a DVTK Aréna – írta közösségi oldalán Rákay Philip.
A Háborúellenes gyűlések házigazdája kiemelte,
várunk mindenkit a DPK háborúellenes gyűlésén, 11 órakor élőben a TV2 és a Hír Tv műsorán, valamint a Mandiner YouTube-csatornáján! Aki békét akar, velünk tart!
Mint ismert, tavaly ősszel indult útjára a digitális polgári körök országjárása, ami most Miskolcon folytatódik. A DPK eddigi öt háborúellenes gyűlésén rengetegen vettek részt, ezzel bizonyítva, hogy a magyarok kiállnak a béke mellett. Vélhetően nem lesz ez másképp a 11 órától kezdődő rendezvényen sem, amelynek csúcspontja Orbán Viktor miniszterelnök helyzetértékelése lesz.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!