Egyre jobbak lesznek a külterületi utak

A tárcavezető kiemelte, hogy a külterületeket érintő infrastrukturális fejlesztések alapvető szerepet játszanak a vidéki térségek mindennapi működésében. Ezek biztosítják ugyanis, hogy az ott élők a közlekedés és a szolgáltatások elérése terén is biztonságos, kiszámítható körülmények között élhessenek, ami közvetlenül hozzájárul az életminőség javulásához.

Források nyíltaka külterületi utak fejlesztésére/Fotó: MTI/EPA

A miniszter emlékeztetett, hogy a Vidékfejlesztési Program korábbi időszakában rendkívüli érdeklődés mutatkozott a külterületi önkormányzati utak korszerűsítését célzó pályázatok iránt.

Az Agrárminisztérium 1668 fejlesztési kezdeményezést támogatott, a Magyar Államkincstár pedig több mint 140 milliárd forintot folyósított a beruházások megvalósítására.

Ennek eredményeként országszerte mintegy 2500 kilométernyi úthálózat újult meg. Az agrártárca a Közös Agrárpolitika Stratégiai Terv keretében is folytatja ezt a fejlesztési irányt, ezért az önkormányzatok számára 2025-ben ismét megnyitotta a „Külterületi utak fejlesztése” című pályázati felhívást. A kiírásra 983 támogatási kérelem érkezett, összesen 98 milliárd forint forrásigénnyel. A program keretében a 10 ezer fő alatti települések önkormányzatainak projektjei akár 150 millió forintos támogatásban is részesülhetnek – ismertette a tárcavezető. Az Agrárminisztérium forrásátcsoportosításokkal biztosította annak feltételeit, hogy valamennyi, a formai követelményeknek megfelelő és a szükséges ponthatárt elérő pályázat támogatást kapjon. A támogatói döntések meghozatala a következő hetekben és hónapokban is folyamatosan zajlik.