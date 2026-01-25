kormánytisza párthidvéghi balázs

A kormány minden magyar családtól átvállalja a hideg miatti extra költségeket

Munkacsoport dolgozik azon, hogy az elmúlt 15 év leghidegebb januárjának pluszköltségeit hogyan tudja átvállalni a kormány 3,3 millió családtól, miközben a Tisza Párt és a DK csupán egy szűk rétegnek segítene – közölte Hidvéghi Balázs a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Forrás: MTI2026. 01. 25. 8:16
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Tizenöt éve nem volt ilyen hideg a január, ami nyilvánvalóan a fűtési költségek növekedésével jár, de a kormány átvállalja azt az extra költséget, amely a hideg miatt terhelné a családokat – mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Mohács, 2025. november 21. Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a kormánypártok országjárásának fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón a mohácsi Selyemgyár Kulturális Negyedben 2025. november 21-én. MTI/Kacsúr Tamás
Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára (Fotó: MTI/Kacsúr Tamás)

Hidvéghi Balázs azt mondta: garanciát vállal a kormány arra, hogy ezt a költséget átvállalja a 3,3 millió magyar családtól, de megfontolandó és eldöntendő, hogy az energiacégek ehhez hogyan tudnak hozzájárulni. A különadókkal korábban azokat a szektorokat, ahol magas profit keletkezik, arra kértük, hogy a közteherviselésből vegyék ki a részüket, és járuljanak hozzá ahhoz, hogy a magyar emberek, a magyar családok élete könnyebbé váljon, ezt most sem zárjuk ki.

A gázzal, villamosenergiával, távhővel fűtőkre egyaránt vonatkozik a kormány segítési szándéka, a rászorulóknak pedig a tűzifa gyakorlatilag korlátlanul rendelkezésre áll, amíg a hideg idő kitart. Mindenkinek segíteni szeretnének, olyan megoldást dolgoz ki a kormány a következő napokban, amely mindenkinek előnyös

 – emelte ki az államtitkár.

Kitért arra is, hogy a rezsicsökkentést, a rezsiszámlákat illetően Magyarország messze a legjobban teljesít ebben a régióban is, és az Európai Unióban is. A rezsiszámlák éves átlaga az elmúlt időszakban Magyarországon 250 ezer forint volt, míg Szlovákiában 650 ezer, Romániában 600 ezer, Lengyelországban 900 ezer forint, Csehországban pedig az egymilliós összeget érte el, tehát a villamosenergia és a földgáz esetében a legalacsonyabb árat fizetik a magyarok – jegyezte meg Hidvéghi Balázs.

Az államtitkár szerint a DK és a Tisza Párt javaslata szerint a rezsisávokat kellene megemelni, de ez csak egy szűk réteget, mintegy 300 ezer embert érintene, pont azokat, akik jobb anyagi körülmények között vannak. Ezzel szemben a 3,3 millió magyar háztartás mindegyikének segítséget jelent a kormányzat döntése, a részletek kidolgozását egy munkacsoport végzi – ismertette.

Azt mondta, a Tisza Párt politikusai több alkalommal elmondták, hogy szerintük a rezsicsökkentés humbug, és nem valódi segítség, vagy hasznosabb lenne, ha többet kéne fizetnie az embereknek, mert akkor megtanulnák, hogy drágább is lehet az energia. 

Mi azt gondoljuk, hogy a magyar családoknak segíteni kell, amikor körülöttünk háború van, drámaian megemelkedtek az energiaárak, és amikor rá akarják kényszeríteni Magyarországra, hogy váljon le az olcsó és megbízható orosz energiaforrásokról

 – hangsúlyozta Hidvéghi Balázs.

Megítélése szerint az orosz gázról való leválást nem élné túl a rezsicsökkentés. Világossá kell tenni az emberek számára:

ha a Brüsszel által követelt lépéseket végrehajtanánk – ahogy például a Tisza végrehajtaná –, akkor a rezsiárak azonnal a duplájára, triplájára emelkednének, ezért kell észnél lenni akkor, amikor áprilisban politikai döntést hoz a magyarok közössége.

 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Getty Images)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekbrüsszel

Káoszimádók

Kondor Katalin avatarja

Nem árt néha eltenni régi cikkeket, hangfelvételeket, s rájönni arra, hogy a homályban mifajta befolyásolási törekvésekkel kísérleteztek a káoszkeltők már jó ideje.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu