Alulöltözötten ment ki az utcára a Veszprém vármegyei fiatal nő, videón a hősies mentőakció

A várpalotai rendőrök Berhida és Pétfürdő között kutattak utána, mígnem hosszas keresés után a körzeti megbízott, Bódis Richárd rendőr főtörzsőrmester átázva, lehűlve találta meg a nőt. Mentés közben, a vizenyős területen alatta is beszakadt a jég, ennek ellenére kutatott tovább.