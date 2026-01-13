veszprém vármegyeifiatalrendőr

Alulöltözötten ment ki az utcára a Veszprém vármegyei fiatal nő, videón a hősies mentőakció

Magyar Nemzet
2026. 01. 13.
Papucsban, alulöltözötten ment el otthonról egy fiatal nő az éjszaka – írja a közösségi oldalán a Veszprém vármegyei rendőrség. 

A várpalotai rendőrök Berhida és Pétfürdő között kutattak utána, mígnem hosszas keresés után a körzeti megbízott, Bódis Richárd rendőr főtörzsőrmester átázva, lehűlve találta meg a nőt. Mentés közben, a vizenyős területen alatta is beszakadt a jég, ennek ellenére kutatott tovább. 

A műveleti alosztály egyenruhásai a várpalotaiak segítségére siettek, közösen biztonságba helyezték a nőt, és a mentők helyszínre érkezéséig a fűtött autóba helyezték, betakarták. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap

A Magyar Nemzet közéleti napilap

