Papucsban, alulöltözötten ment el otthonról egy fiatal nő az éjszaka – írja a közösségi oldalán a Veszprém vármegyei rendőrség.
Alulöltözötten ment ki az utcára a Veszprém vármegyei fiatal nő, videón a hősies mentőakció
A várpalotai rendőrök Berhida és Pétfürdő között kutattak utána, mígnem hosszas keresés után a körzeti megbízott, Bódis Richárd rendőr főtörzsőrmester átázva, lehűlve találta meg a nőt. Mentés közben, a vizenyős területen alatta is beszakadt a jég, ennek ellenére kutatott tovább.
A műveleti alosztály egyenruhásai a várpalotaiak segítségére siettek, közösen biztonságba helyezték a nőt, és a mentők helyszínre érkezéséig a fűtött autóba helyezték, betakarták.
