Ankét Feróval – Isten éltessen, Feró! A topis rocktól a 80+-ig +videó

Szülinapos a magyar rock fenegyereke, 80 éves lett Nagy Feró, a Beatrice frontembere, aki lélekben 30 évesnek érzi magát. Az Ankét Feróval című podcastműsorunkban több meglepetéssel is készült Huth Gergely, a Pestisrácok.hu főszerkesztője, még egy volt KISZ-es újságíró tollából származó cikkből is idézett, amikor Feró azt nyilatkozta, hogy nem punkot játszanak, hanem topis rockot. Maradtak a szórakoztatóipari jelenségeknél, mint például Hadházy Ákos, aki éppen a zebrahússal vonta magára az internet népének figyelmét. Majd áttértek arra, hogy vajon valóban égni fog-e a főváros, ha nem győz a Tisza Párt, valamint szóba került az is, milyen a magyar út, amelyen járunk.

2026. 01. 14. 14:23
Huth Gergő nem volt rest, igazi rockerhez méltó ajándékokkal érkezett az Ankét Feróval felvételére, póló mellett szegecses bőrcuccot is kapott Nagy Feró. Itt nem volt vége a meglepetésnek, egy, a szocializmusban íródott cikket is előrántott az archívumból, ahol egy Beatrice-koncertről számolt be a KISZ-es újságíró a kor stílusában. Ferót akkor arról is kérdezték, hogy punkot játszik-e, de ő azt nyilatkozta, hogy nem, hanem topis rockot. Adásunkban arról is beszélt, hogy diszkót soha nem játszottak, funkyt viszont igen. A cikkben az is szerepelt, hogy a Beatrice nem alkuszik – ugyanis nem adták ki lemezeiket –, bár Feró szerint nem is volt miről alkudozni, mert a bakelit másnak kellett, nekik nem jutott, akarhattak ők bármit. 

Emlékeztetett, ő rendszerellenes volt, most is az, csak éppen az európai és a világ rendszere, a woke ellen foglal állás, a magyar kormányt kedveli, mert végre olyan van hatalmon, amilyet mindig is szeretett volna. Hogy milyen bulikat tart 80. születésnapja alkalmából és kikkel ünnepel majd, adásunkból ez is részletesen kiderül. Megjegyezte, ezután már 80+-os lesz, amit kimondani is szörnyű.

A rögtönzött ünnepség és a visszaemlékezés után áttértek napjainkra, ugyanis Hadházy Ákos országgyűlési képviselő most azzal robbantotta az álhírbombát, hogy az egyébként nem létező hatvanpusztai zebrákat egy sárvári szállodában szolgálták fel ünnepi fogásként.

Feró megjegyezte, a zebrasült olyan lehet, mint a lókolbász? Mint fogalmazott, neki csak kecskéi voltak, de azokon alig volt hús. 

Maradtak Hadházynál, aki azt is kijelentette, ha nem a Tisza Párt győz áprilisban, akkor égni fog Budapest. 

Nagy Feró szerint már most fenyegetőzik az az ember, aki csapatával együtt katolikus plébánost inzultál verbálisan és hídfoglalásra készül, szerinte a politikusnak teljesen el kellene tűnnie a közéletből. A zenésznek az sem tetszik, hogy egyszázalékos vagy az alatti pártok belengetik azt, hogy nagy erő van mögöttük, és ők tudják, mit akar a nép. Ki szavazott rájuk? Hol van a kétharmaduk? – tette fel a kérdést, majd a DK-ról és Dobrev Kláráról is elmondta vaskos véleményét.

A doni katasztrófa évfordulója kapcsán ez a téma sem maradt ki a műsorból, valamint a mostani háború kérdése is részletesen szóba került. Emellett az is elhangzott az adásban, hogy Magyarország és a magyar út a fontos, amin járunk. Hogy ez pontosan mit is jelent, az Ankét Feróval című podcastműsorunkból kiderül.

 

               
       
       
       

