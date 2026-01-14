Nagy Feró: Ha elmúlnak a fehér pöttyök, jön a Kánaán

Nagy Feró középiskolásként kezdte első zenei próbálkozásait: 1963-tól 1970-ig a Richmond Heads, majd a Zárvatermők tagja volt. 1971-ben csatlakozott a Csuka Mónika vezetésével két évvel korábban alakult, öt lányból álló Beatrice zenekarhoz, amely addig az egyetlen női beatzenekar volt az országban. A Beatrice ezután lett sikeres, a Gyere kislány, gyere című diszkó- vagy inkább funkyslágerrel az 1977-es Tessék választani! rádiós dalfesztiválon mutatkoztak be.

Nagy Feró nyolcvanéves lett (Fotó: Polyák Attila)

Nagy Feró pályafutása

Nagy Feró 1978-ra teljesen átalakította a Beatricét, amelynek frontembere lett.

Az immár csak fiúkból álló együttes jellegzetes külsővel koncertezett: bőrszerkóban és baboskendővel a nyakban vagy a homlokon. Bluesos-punkos rockzenéjük és a Feró által írt szövegek azonban nem tetszettek a Kádár-rendszernek, a hatóságok folyamatosan megfigyelték őket, Ferót többször bevitték a rendőrök, útlevelét bevonták.

Az együttes azt követően lehetetlenült el végképp, hogy 1980-ban a Hobo Blues Band és a P. Mobil társaságában felléptek a Fekete Bárányok koncerten. Népszerűségük ellenére lemezük nem jelenhetett meg, végül a nehézségeket megelégelve 1981-ben feloszlott a formáció.

A rockénekes 1982 és 1985 között az Ős-Bikini együttes alapítótagja, énekese volt, de két album után kiszállt a bandából, és 1987-ben újraélesztette a Beatricét.

Hamarosan színre lépett az igazi „Ricse”, amelynek blues- és rockalapú dalai élesen, megalkuvás nélkül mutatták be az életbe kevés eséllyel belépő fiatalok helyzetét, érzéseit. Akkoriban Feró volt a magyar új hullám egyik vezéregyénisége, a „nemzet csótánya”. Kiadták lemezen az együttes korábban betiltott számait is; 1991-ben megjelent az Utálom az egész XX. századot című nagylemezük, s a zenekar a fennállása óta először lépett fel az egykori Budapest Sportcsarnokban.

A Beatrice változó felállással a mai napig koncertezik. Feró színpadi szerepeiről is ismert, 1983-ban például Laborcot játszotta az István, a király című rockopera legendás ősbemutatóján, az egykori Rock Színházban a Hair című musicalben Bergert alakította. Legutóbb, 2017-ben az Újszínház bemutatta a Ricse, Ricse, Beatrice című rock musicalt, amely zenekarának történetét dolgozta fel, és amelyben önmagát alakította, de több filmben is szerepet vállalt. 1989-től három éven át vezette a népszerű Garázs című rádiós ifjúsági műsorát.