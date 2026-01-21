rendőrférfisofőr

Autóval ment neki a lovas rendőröknek egy férfi, aztán felgyújtotta a járművet

Rendőri felszólításra nem állt meg, meneküléskor a lovas rendőrök felé hajtott, majd egy tanyán felgyújtotta a kocsiját egy férfi. A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség sikeresen indítványozta a bűnügyi felügyelet elrendelését.

2026. 01. 21.
Éppen az erdőterületeket ellenőrizték a rendőrök január 14-én egy Pest vármegyei településen, és közben egy gépkocsit próbáltak megállítani, ám a sofőr a rendőri jelzésre nem állt meg – részletezi az ügyészség. 

A megalapozott gyanú szerint a kocsit vezető férfi ezután egy dűlőúton közlekedett nagyobb sebességgel, itt találkozott össze a lovas rendőrökkel. A sofőr a rendőr felszólítására nem állt meg, és a havas úton továbbra is nagy sebességgel vezetett. Az egyik lovas járőrnek az ütközés elkerülése érdekében a lovával félre kellett ugratnia az autó elől, a másik rendőr azonban már nem tudta elkerülni, és az elkövető a lova hátsó lábainak ütközött autójával.

Az ütközés kisebb sérülést okozott a lónak.

A férfi még ezután sem állt meg, a helyszínt elhagyta, és egy tanyán felgyújtotta a kocsiját, majd hazament.

A nyomozó ügyészek az elkövetőt őrizetbe vették, majd hivatalos személy elleni erőszak és közúti veszélyeztetés bűntette miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A férfi a kihallgatásakor elismerte a bűncselekmények elkövetését.

Az ügyészség a gyanúsított lakásának engedély nélküli elhagyását tiltó bűnügyi felügyelet elrendelését indítványozta, melyet a bíróság az indítvánnyal egyezően elrendelt.

 

