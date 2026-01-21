Autóval ment neki a lovas rendőröknek egy férfi, aztán felgyújtotta a járművet

A férfi még ezután sem állt meg, a helyszínt elhagyta, és egy tanyán felgyújtotta a kocsiját, majd hazament.

A nyomozó ügyészek az elkövetőt őrizetbe vették, majd hivatalos személy elleni erőszak és közúti veszélyeztetés bűntette miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A férfi a kihallgatásakor elismerte a bűncselekmények elkövetését.

Az ügyészség a gyanúsított lakásának engedély nélküli elhagyását tiltó bűnügyi felügyelet elrendelését indítványozta, melyet a bíróság az indítvánnyal egyezően elrendelt.