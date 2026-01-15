Varga-Bajusz Veronikafelsőoktatásinformatika

Az informatika területén fejlődik a leglátványosabban a magyar oktatás

Egyik nemzeti erősségünk, hogy nemcsak álmodni tudunk, hanem meg is tudjuk valósítani az álmokat; Neumann János révén már az is nekünk köszönhető, hogy a jelenlegi formájában létezik a számítógép, jegyezte meg Varga-Bajusz Veronika.

Magyar Nemzet
2026. 01. 15. 20:45
Varga-Bajusz Veronika (Forrás: Facebook)
Az informatika területén tapasztalható az elmúlt években a magyar oktatás leglátványosabb fejlődése – jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára az Edutus Egyetemhez köthető EduDigiTech oktatási platform évindító tanácskozásán csütörtökön Budapesten.

Varga-Bajusz Veronika kiemelte: az egyetemek megduplázták a vállalati kutatás-fejlesztéshez és innovációhoz kapcsolódó bevételeiket, csaknem 50 százalékkal nőtt a nemzetközi Q1-es minősítésű tudományos publikációk száma, hatszoros növekedés tapasztalható a szabadalmi bejelentéseknél, a szellemi tulajdon hasznosításából származó bevételek pedig hétszeresükre emelkedtek.

 

Mára 12 felsőoktatási intézmény tartozik a világ első 5 százalékába, így háromból két hallgató a világ legjobbjai között jegyzett egyetemre jár. Emellett a szakképzésben tanuló fiatalok jól szerepeltek az őszi Euroskillsen, a szakmák Európa-bajnokságán az informatikai ágazat mind a négy szakmájában aranyérmet szereztek 

– tette hozzá. Elmondta: a digitalizáció mára a mindennapok szerves részévé vált, sőt az olyan fogalmakat, mint az internet, a PC, a laptop, az okostelefon, felváltotta a robotika és a mesterséges intelligencia. Egyik nemzeti erősségünk, hogy nemcsak álmodni tudunk, hanem meg is tudjuk valósítani az álmokat; Neumann János révén már az is nekünk köszönhető, hogy a jelenlegi formájában létezik a számítógép – jegyezte meg az államtitkár. Emlékeztetett a 2023-as két magyar Nobel-díjasra, illetve arra, hogy 2025-ben ismét embert küldtünk a világűrbe. 

Mindez azért van, mert mi, magyarok tudjuk, hogy csak akkor tudunk kitűnni a szellemi képességeinkkel, a tudásunkkal, az innovációkkal, ha a magas szakértelmet igénylő iparágakra helyezzük a hangsúlyt

–emelte ki. Az államtitkár megnyitóbeszéde végén a következő számsorra hívta fel a figyelmet: 96, 33, 13, 11, 10, 9, 5. Kifejtette: a magyarok 96.-ok a demográfiában, 33.-ok innovációs teljesítményben, lakosságarányosan 13.-ok olimpiai eredményekben, 11.-ek a Nobel-díjasok számában, tizedikek kutatási tehetségekben, kilencedikek a matematikai diákolimpiákon és ötödikek a fizikai diákolimpiákon. Némethné Gál Andrea, az Edutus Egyetem rektora felhívta a figyelmet arra, hogy 2014 óta az Edutus Egyetem a World Robot Olympiad (WRO) világverseny magyarországi döntőjének szervezője, és részt vesznek az egyetemek robotikához kapcsolódó versenyeinek megtartásában is, továbbá a Széchenyi István Egyetemmel együttműködve 2025-től drónversenyeket is szerveznek.

Kitért arra, hogy az elmúlt évi szingapúri WRO-n a távol-keleti csapatok mellett egyetlen európaiként a magyar csapat tudott döntőbe kerülni, vagyis Európából Magyarország az egyetlen, amely fel tudta venni a versenyt az ázsiaiakkal.

Borítókép: Varga-Bajusz Veronika (Forrás: Facebook)


