Az interneten hirdette a barátnőjét a kitartott karcagi férfi, aztán jött a nagy fordulat

Az indítvány szerint a 38 éves férfi tavaly augusztusban párkapcsolatot létesített egy 28 éves helyi nővel, akit egy hónappal később prostitúcióra vett rá. Az interneten hirdette a párját, aki egy mosonmagyaróvári lakásban kezdte meg a tevékenységet. A férfi a lakás másik helyiségéből vagy egy közeli szálláshelyről

felügyelte és rendszeresen elszámoltatta őt.

A karcagi nő két hét alatt egymillió forint bevételre tett szert, amit a férfi maradéktalanul felélt. A nő ekkor jelezte neki, hogy nem akarja ezt folytatni, ezért a férfi megverte. A bántalmazás hatására a nő új helyszínen folytatta a szexuális szolgáltatást, a két nap alatt keresett 600 ezer forintot átadta a férfinak.