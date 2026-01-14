A vármegyei főügyészség emberkereskedelem és kényszermunka bűntette miatt indítványozta a karcagi férfi letartóztatását.
Az interneten hirdette a barátnőjét a kitartott karcagi férfi, aztán jött a nagy fordulat
Elrendelte a Szolnoki Járásbíróság egy karcagi, a barátnőjét prostitúcióra kényszerítő férfi letartóztatását – közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség.
Az indítvány szerint a 38 éves férfi tavaly augusztusban párkapcsolatot létesített egy 28 éves helyi nővel, akit egy hónappal később prostitúcióra vett rá. Az interneten hirdette a párját, aki egy mosonmagyaróvári lakásban kezdte meg a tevékenységet. A férfi a lakás másik helyiségéből vagy egy közeli szálláshelyről
felügyelte és rendszeresen elszámoltatta őt.
A karcagi nő két hét alatt egymillió forint bevételre tett szert, amit a férfi maradéktalanul felélt. A nő ekkor jelezte neki, hogy nem akarja ezt folytatni, ezért a férfi megverte. A bántalmazás hatására a nő új helyszínen folytatta a szexuális szolgáltatást, a két nap alatt keresett 600 ezer forintot átadta a férfinak.
A kitartott férfi bántalmazással fenyegette meg a nőt és családját, így kényszerítette párját az általa elvárt jövedelem megszerzésére – szerepel a közleményben.
A megfélemlített nő 2025 novemberében Bécsben dolgozott prostituáltként, ezt a Magyarországon tartózkodó férfi telefonon felügyelte és pénzküldő szolgáltatáson keresztül vette át az ebből származó pénzt. Tavaly december elején a nő hazautazott a párjához,
majd a hónap végén egy ismételt bántalmazás után a rokonságához menekült.
A főügyészség a szökés, elrejtőzés, a bizonyítás megnehezítése, valamint a bűnismétlés veszélye miatt indítványozta a többszörösen büntetett előéletű, külföldi kapcsolatokkal rendelkező férfi letartóztatását, amelyet a Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája az ügyészi indítvánnyal egyezően elrendelt.
