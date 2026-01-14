A valóság ismét szembejött és porrá zúzta a baloldal rémhírterjesztését a választások elhalasztásáról

Magyar Péter még 2025 augusztusában egy belső kormánypárti dokumentumra hivatkozta jósolta azt, hogy április második felében lehet az országgyűlési választás.

A Tisza Párt elnöke úgy fogalmazott: „És az a csávó is ott van a miniszterelnök mellett, aki állami pénzből próbálja befolyásolni a választásokat és abban az volt, hogy április második felében lesznek a választások. Ezt csak úgy mondom.” (Videó 1:46:07-től)

Orbán Viktor bukását vizionálta Márki-Zay Péter

Márki-Zay Péter is pedzegette, hogy elmaradhat az országgyűlési választás, de szerinte ezzel a Fidesz csak magának ártana.

A 2022-ben megbukott miniszterelnök-jelölt tavaly nyáron Rónai Egon műsorában arról beszélt, hogy szerinte a választás legitimitása az egyetlen, ami még vékony szálon tartja Orbán Viktor hatalmát.

Úgy gondolja, ha valamilyen okból elmaradna a 2026-os választás, akkor a Fidesz abban az esetben is elbukik, ha hatalmon marad, mivel már nem mondhatja, hogy élvezi a magyarok támogatását. (Videó 18:18-tól)

A választás betiltásáról fantáziált Tompos Márton

Ennél is abszurdabb forgatókönyvvel próbálta a kormánypártok ellen hangolni a társadalmat Tompos Márton, aki a Momentum aktivistáinak állítólagos hatósági vegzálására hivatkozva odáig jutott egy Facebook-bejegyzésében, hogy ha nem állnak ellen, akkor a választás betiltása vagy elhalasztása lesz a következő lépés.

„A hatalom durvulása ellen csak közösen tudunk fellépni. Párthovatartozástól függetlenül kell kiállnunk a szabadságunkért. Ha ezt nem tesszük meg, akkor a hatalom tovább fog durvulni és a 2026-os választások betiltása vagy halasztása lesz a következő lépés.”

Fleck szerint hadiállapotot hirdethet a kormány

Hasonló okfejtésbe bocsátkozott szeptember elején Fleck Zoltán jogász, szociológus egy interjúban Friderikusz Sándorral. A műsorvezető felvetése megadta az alaphangot, hiszen Friderikusz a kérdésében azt a lehetőséget vázolta, hogy az alaptörvényben benne van: hadiállapotban és szükségállapot esetén nem tartható országgyűlési választás. – Miután az Országgyűlés fideszes többsége jóvoltából sokféle veszélyhelyzetben élünk öt év óta, mi az akadálya annak, kérdezem én, hogy ezek mellé még egy szükségállapotot vagy hadiállapotot is elrendeljen Orbán Viktor és akkor szintén elhalaszthatja a választást bizonytalan időre – tette fel a kérdést Friderikusz.

Fleck Zoltán a válaszában kiindulópontnak nevezte, hogy „Magyarország nem jogállam elég régóta”, ezért szerinte nincs akadálya ennek, ahogy nem volt akadálya az elmúlt 15 évben semmilyen változtatásnak.

„Ezt nevezzük önkénynek, jó a kérdés abban az értelemben, hogy nem vagyunk teljesen, nem lehetünk biztosak abban, hogy a választások megrendezésre kerülnek, én szerintem a legrosszabb opciókra is érdemes felkészülni” – hangoztatta Fleck.