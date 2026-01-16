tisza pártfővárosi törvényszékmagyar péterítéletlázár jános

Bírósági ítélet bizonyítja: Magyar Péter és a Tisza Párt hazudott Lázár Jánosról

Az Index birtokába került az a bírósági ítélet, amely kimondja, hogy Lázár Jánosnak nincs ingatlana Bécsben és Svájcban, és nem vadászott Kenyában. A dokumentum cáfolja Magyar Péter és a Tisza Párt állításait.

Magyar Nemzet
2026. 01. 16. 19:34
Nyilvános vita bontakozott ki Lázár János és Magyar Péter között, mivel a Tisza Párt elnöke korábban bécsi és svájci ingatlanokkal, valamint kenyai vadászattal hozta összefüggésbe az építési és közlekedési minisztert.

A csütörtöki nagyatádi Lázárinfón kérdést is kapott ezzel kapcsolatban a miniszter. A tárcavezető kijelentette: nem járt még Afrikában, és ha valaki az említett külföldi lakásokat megtalálja, költözzön be.

A Fővárosi Törvényszék elsőfokú ítélete egyértelműen kimondta, hogy Magyar Péter hazudott, amikor azt mondta rólam tavaly nagy nyilvánosság előtt, hogy bécsi és svájci ingatlanokkal rendelkezem, valamint hogy Kenyában voltam vadászni

– írta pénteken közösségi oldalán Lázár János. 

Sajnálatos – de persze a közelmúlt más ítéletei fényében nem meglepő –, hogy a bíróság szerint Magyar Péter ezen ordas hazugságait közszereplőként tűrnöm kell.

Másképpen fogalmazva: ha Magyar Péter kampányol hazugsággal, akkor az rendben van a bíróság szerint… Bizonyára a Tisza elnöke is emlékszik még saját december 21-i Facebook-posztjára, amikor azt tette közkinccsé, hogy: »Mert aki hazudik, az csal, aki hazudik, az lop. Hazudni, csalni csúnya dolog.« Nos, Magyar Péter – megint – hazudott rólam. És most már bírósági papírja is van róla” – tette hozzá a miniszter.

A Telexnek a Tisza Párt azt állította, hogy Lázár János szavaival szemben a bíróság nem mondta ki, hogy a Tisza-elnök ingatlanokkal és a kenyai vadászattal kapcsolatos vádjai ne lennének igazak.

Az Index viszont megszerezte a bíróság teljes ítéletét. A dokumentum szerint a bíróság kimondta, hogy

a perbeli közlésben sérelmezett tényállítások – felperesnek Bécsben, Svájcban ingatlana van, Kenyában vadászott – valótlan tényállítások.

Vagyis a bíróság megállapította, hogy Lázár Jánosnak nincs ingatlana sem Bécsben, sem Svájcban, és Kenyában sem vett részt vadászaton – írja az Index.

Ítélet mondta ki: Lázár Jánossal kapcsolatban hazudott Magyar Péter és a Tisza Párt (Forrás: Index)

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

