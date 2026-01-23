publicus intézettisza párttordai bencemedián

Cicaharc kezdődött az ellenzéki szavazókért

Baloldali kutatóintézetek eredményei alapján elsőként Tordai Bence állította azt, hogy egyértelmű nyerésre áll a körzetében. Most pedig a Tisza Párt jelöltje érkezett meg a saját maga felé hajló adatokkal, amelyek az ő előnyét harsogják.

Gábor Márton
2026. 01. 23. 13:11
Magyar Péter
Fotó: Hatlaczki Balázs
Elképesztő tülekedés kezdődött a Budapest 4-es választókerületében induló Tordai Bence és tiszás ellenfele, egy bizonyos Koncz Áron között. A két politikus ugyanis különböző kutatások eredményeire hivatkozva rendre a választókerület legesélyesebbjének igyekszik beállítani magát. 

Budapest, 2024. december 16. Tordai Bence, a Pérbeszéd frakcióvezetője felszólal napirend előtt az Országgyűlés plenáris ülésén 2024. december 16-án. MTI/Kovács Attila
Tordai Bence (Fotó: Kovács Attila / MTI )
Koncz Áron (Forrás: Facebook/Koncz Áron)

A Tisza Párt jelöltje a Publicus Intézet méréseire hivatkozik. Mint ismert, Pulai András intézete volt az, amely közvetlenül a 2022-es választások előtt 47-47 százalékot mért a kormánypártoknak és az ellenzéki összefogásnak, ezt követően pedig a Fidesz–KDNP kétharmaddal nyerte meg a választást. Tordai Bence, aki jelenleg is a választókerület képviselője, a 21 Kutatóközpont és a Medián számaira hivatkozik. 

Mindkét kutatócég a manipulációs kerekasztal részese, mi több, a 21 Kutatóközpont neve már a guruló dollárok botrányában is előkerült, szoros kapcsolatokat ápolnak a CEU-val és a Tisza Párthoz köthető személyekkel is. 

A Mediánról pedig nemrég, a DK-s Molnár Csaba egyik kirohanása nyomán derült ki, annak vezetője, Hann Endre azt ajánlotta Dobrev Klára pártjának, hogy rendeljenek tőlük többmilliós kutatásokat, és cserébe jobb színben tüntetik fel a pártot a felméréseikben.

A Tordai Bence által közölt adatok szerint a körzetében a megkérdezettek 51 százaléka tartja őt a a legalkalmasabb ellenzéki jelöltnek, ezzel szemben Koncz Áront mindössze három százalék választotta. Emellett az erősen megkérdőjelezhető hitelességű kutatás szerint Tordai Bence munkájával 5-ből 4 Tisza-szavazó elégedett. 

Ezzel szemben a Tisza Párt jelöltje egy teljesen más adatsort közölt nemrég közösségi oldalán. Eszerint a választókerületében őt a szavazók 43 százaléka támogatja, míg ellenzéki ellenfelét mindössze a megkérdezettek 13 százaléka.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)


