Dobrev Klára undorodik Lázár Jánostól + videó

„Undorodom Lázár Jánostól, attól a felsőbbrendű, másokat lealacsonyító stílustól, ahogyan a cigányokról beszél” – írta Dobrev Klára ahhoz a Facebook-oldalán megosztott videóhoz, amelyben az építési és közlekedési miniszter kijelentéseire reagált a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke, hívta fel a figyelmet cikkében a Mandiner.

Lázár János építési és közlekedési miniszter

Fotó: Kocsis Zoltán / MTI

Lázár János úgy fogalmazott:

Ha nincsenek a migránsok, és valakinek takarítani kell az InterCityn a mosdót – mert oda egyébként a magyar választópolgárok nem olyan nagy lendülettel jelentkeznek, hogy másnak a sz…ros mosdóját takarítsák –, akkor föl kell tárni a belső tartalékokat. És a belső tartalék a magyarországi cigányságot jelenti. Ez a valóság.

A DK elnöke szerint „vannak pillanatok, amikor undorodom ezektől az emberektől. Amikor undorodom Lázár Jánostól. Elsősorban azért, mert amiről beszél, őszintén így is gondolja”.

Több százezer magyar cigány fiatal kapott valódi esélyt a tanulásra és a felemelkedésre, amit a kormány egyik legnagyobb eredményének nevezett Lázár János egy, a közösségi oldalán korábban megosztott videóban. A tárcavezető szerint

a Fidesz az első politikai közösség, amely vállalta a cigányok ügyének rendezését, és bár nem tudott minden feladatot elvégezni, de sokkal többet tett, mint bárki más.

Borítókép: Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke (Fotó: MTI/Purger Tamás)