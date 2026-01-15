halálrendőrségdudás miklóstesti sértéssportoló

Így oldódhat meg Dudás Miklós halálának rejtélye

A világbajnok kajakozó halála továbbra is rejtély, a nyomozás minden lehetséges körülményt vizsgál. A rendőrség Dudás Miklós ügyében halált okozó testi sértés miatt vizsgálódik, miközben a helyszíni nyomok segíthetnek feltárni, történt-e bántalmazás.

2026. 01. 15.
Dudás Miklós Forrás: AFP
Dudás Miklós, a 34 éves világbajnok kajakozó holttestét XVIII. kerületi lakásában találták meg. Az ajtó belülről zárva volt, ezért édesanyja és gyermekei anyja csak zárszakértő segítségével tudott bejutni. A haláleset után először közigazgatási eljárás indult, de másnap a rendőrség halált okozó testi sértés gyanújára módosította az eljárást. A boncolás során ugyanis olyan sérüléseket találtak a sportoló testén, amelyek felvetették a bántalmazás lehetőségét – írta az Origo.

Dudás Miklós halálának körülményei továbbra is tisztázatlanok
Fotó: Oroszi Beáta 

Verekedésbe keveredhetett halála előtt Dudás Miklós

Az ügyben egy szemtanú vallomása is előkerült. A férfi állítása szerint január 3-án, két nappal a haláleset előtt találkozott Dudás Miklóssal a lépcsőházban, a lakása előtt. Elmondása szerint a sportoló feje vérzett. Amikor rákérdezett, mi történt, Dudás Miklós azt válaszolta, elesett, majd bement a lakásába és bezárta az ajtót.

Kovács Lajos nyugállományú rendőrezredes az Origónak arról beszélt, hogy a rendelkezésre álló információk alapján elképzelhető egy olyan forgatókönyv, amely szerint Dudás Miklós az utcán keveredhetett dulakodásba vagy verekedésbe. Ha mozgásképes maradt, hazamehetett, bezárkózhatott, és nem feltétlenül érezhette azonnal életveszélyesnek az állapotát. A halálhoz vezető tünetek később, már a lakásában jelentkezhettek.

Sajtóinformációk szerint a rendőrség már kihallgatta a szemtanút. A Story.hu úgy tudja, kamerafelvétel is alátámaszthatja a találkozást, és több környékbeli is látta a sérült sportolót. A rendőrség ezt nem erősítette meg, mindössze annyit közölt: a nyomozás folyamatban van, további részleteket nem ad ki. A helyszínen a Bors munkatársai ugyan nem láttak klasszikus térfigyelő kamerákat, de a társasház közelében több, kamerára emlékeztető eszközt is észleltek. Nem kizárt, hogy ezek valamelyike rögzíthetett mozgásokat a tragédia előtt, de az sem zárható ki, hogy nem működtek, rossz irányba néztek vagy csupán álkamerák voltak. A Dudás Miklós halálát övező körülmények továbbra is tisztázatlanok, a nyomozás jelenleg is zajlik.

Borítókép: Dudás Miklós (Fotó: AFP)

