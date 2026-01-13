Kiderült, mit kerestek a rendőrök Dudás Miklós otthonánál 

Egy héttel azután, hogy megtalálták Dudás Miklós holttestét, hétfőn ismét ellepték a hatóságok a házat, amelyben a sportoló XVIII. kerületi otthona is volt. A környéken élők közül többen is látták, hogy több egységet is a helyszínre vezényeltek – írta meg az Origo.

Dudás Miklós. Fotó: Oroszi Beáta

A Blikk információi szerint a tűzoltók nem sokkal délután öt óra előtt befejezték a munkát, ami után a mentők és a rendőrök is gyorsan elhagyták a házat. Kedd reggel érkezett meg a bulvárlaphoz a hivatalos válasz a rendőröktől azzal kapcsolatban, milyen ügyben riasztották őket.

Az említett címen a BRFK rendőrei biztonsági intézkedést hajtottak végre, egy embert kórházba vittek. Tájékoztatjuk továbbá, hogy az eset nincs összefüggésben semmilyen más, már folyamatban lévő büntetőeljárással

– írták.

Az Országos Mentőszolgálat pedig azt közölte a lappal,

hogy egy negyven év körüli férfit vittek kórházba a helyszínről.

Mi történhetett Dudás Miklóssal?

Eközben az Origo újságírója felhívta az ország egyik, ha nem a legjobb nyomozóját, Kovács Lajos nyugalmazott rendőrezredest, aki olyan nagy ügyeket oldott meg vagy személyesen vagy a tanácsaival, mint a Magda Marinkó-ügy, a móri mészárlás és a Fenyő-gyilkosság. Arra kérték, mondja el, szerinte mi történhetett a világbajnok kajakozóval, akinek a rejtélyes halálával kapcsolatban halált okozó testi sértés miatt indult eljárás. Válaszát ide kattintva olvashatja el. Hogy Dudás Miklós gyászoló édesanyjának mivel kell még megküzdeni fia halála mellett, megtudhatja, ha elolvassa ezt a cikket. Dudás Miklós rejtélyes halálának legfontosabb kérdéseire pedig ebben a cikkben kaphat válaszokat.

