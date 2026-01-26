Áruház parkolójában csapott le a gyilkos, a vásárlók szeme láttára

A gyilkos által elkövetett emberölés 2024. június 11-én történt Miskolcon, egy olyan helyszínen, ahol az emberek mindennapi teendőiket végezték. Egy forgalmas áruház parkolójában, vásárlók és az áldozat feleségének szeme láttára fajult tragédiába egy évtizedekre visszanyúló ismeretség – írta az Origo.

Kalapáccsal csapott le a gyilkos

Fotó: MW

A nyomozás adatai szerint a 36 éves elkövető és a 76 éves sértett korábban jó kapcsolatot ápolt, ám viszonyuk az évek során megromlott. A konfliktus hátterében pénzügyi viták, valamint a fiatalabb férfi rendezetlen életvitele és kábítószer-használata állhatott.

Fényes nappal csapott le a gyilkos

A vádirat szerint a támadó szándékosan hajtott neki áldozata járművének, majd kiszállt az autóból és egy mintegy 40 centiméter hosszú kalapáccsal többször fejbe ütötte az idős férfit. Az áldozat felesége megpróbált közbelépni, dulakodás alakult ki, ám ez sem akadályozta meg a tragédiát.

A támadó ezt követően visszaült az autójába és áthajtott a földön fekvő férfin. A sértett a helyszínen életét vesztette, felesége pedig könnyebb sérülésekkel került kórházba. A keletkezett anyagi kár több millió forintra tehető.

A rendőrség az elkövetőt rövid időn belül elfogta, majd őrizetbe vette. Az eljárás során pszichiátriai szakértők is vizsgálták és korábban kényszergyógykezelést is elrendeltek, tekintettel arra, hogy fennállt az újabb erőszakos cselekmény elkövetésének veszélye.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség a cselekményt különös kegyetlenséggel elkövetett emberölésként értékelte, és életfogytig tartó fegyházbüntetés kiszabását indítványozta. Amennyiben a bíróság helyt ad a vádhatóság álláspontjának, a gyilkosság elkövetője élete végéig rács mögött maradhat.

Különös kegyetlenségből, sajnos, a fiatalabb korosztály tagjainak is jutott, amikor fejszével tinédzserek végeztek egy 15 éves fiúval.

(Borítókép: Pixabay)