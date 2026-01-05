Letartóztatták a szegvári gyilkost

A Csongrád-Csanád vármegyei Szegváron egy brutális bántalmazás torkollott tragédiába, amikor egy férfi saját otthonában verte halálra ismerősét pénteken. Bár a hatóságok az ügyet jelenleg halált okozó testi sértésként vizsgálják, a helyieket mélyen megrendítette a faluban történt különös kegyetlenségű gyilkosság – írta az Origo.

Letartóztatták a szegvári gyilkosság elkövetőjét (Fotó: Donka Ferenc)

Szökni próbálhat a gyilkosság elkövetője

Megrendült a csongrádi település közössége, miután kiderült: egy 35 éves, mozgáskorlátozott férfi vált brutális bántalmazás áldozatává péntek éjjel.

A tragédia előzménye egy barátinak induló vendégség volt, amely során a házigazda két ismerősét fogadta be, de a közös italozás végzetes szóváltásba torkollott.

A gyanú szerint az elkövető az áldozat egy régi ismerőse, aki előtt a mozgássérült férfi jóhiszeműen megnyitotta otthonát annak börtönből való szabadulása után.

A feltételezett gyilkos – aki a helyiek szerint súlyos alkohol- és drogproblémákkal küzdött – olyan kíméletlenül támadt vendéglátójára, hogy belehalt sérüléseibe.

Mivel fennáll a szökés és a bűnismétlés esélye, az ügyészség kezdeményezésére a Szegedi Törvényszék egy hónapra elrendelte a férfi letartóztatását. A járásbíróság végzése végleges.