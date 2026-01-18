A pillanat, amikor a DK egyszer eltalálja az igazságot + videó

A Medián-féle közvélemény-kutatás eredményeiről mindent elmond, hogy azokat még annak vezetője, Hann Endre sem veszi komolyan – erről beszélt a közösségi oldalára feltöltött videójában Menczer Tamás. A kormánypártok kommunikációs igazgatója a Gulyás Márton vezette Partizánnak válaszolt, amely azt kérdezte: hogyan értékeli, hogy a Medián szerint 51-39-re vezet a Tisza a Fidesszel szemben a biztos választók körében?

Hann Endre, a Medián vezetője (Mediaworks-archív)

Menczer Tamás válaszában emlékeztetett az intézet vezetőjének azon interjújára, amikor az ATV stúdiójában lényegében saját maga vallotta be, hogy nem megbízható a felmérése.

Én még korainak tartom, hogy ezeket a számokat előrejelzésnek nevezzük. Ez néha félreértésre is ad okot. És hogyha véletlenül nagyon eltérő szavazási eredmények lesznek majd április 12-én, akkor utólag vannak, akik szemrehányásokat tesznek, hogy lám, a Medián mekkorát tévedett, mert januárban ezt meg azt mondta

– fogalmazott Hann Endre.

Ismeretes, még a Demokratikus Koalíció (DK) is erős kritikával illette a nyilvánosságra hozott eredményeket. Ennek kapcsán Menczer Tamás megjegyezte: „bármilyen furcsa, még az sem kizárható, hogy a DK-sok egyszer eltalálják az igazságot”.